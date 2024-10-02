Массовый сбой в работе. Хакеры ГУР "положили" финансовый сектор России

Под атакой оказались несколько крупных банков, а также оператор "Ростелеком"

Хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины совершили успешную атаку на сервера учреждений России. На этот раз под ударом оказался финансовый сектор: банки, системы онлайн-платежей и даже телекоммуникационный оператор.

Об этом "Телеграфу" сообщили проинформированные источники в украинской разведке. Под атаку хакеров попали такие банки, как "Открытие" и Альфа-банк", их системы платежей, телекоммуникационный оператор "Ростелеком" и внутренние сервисы финансовых учреждений Российской Федерации.

В результате операции украинских хакеров произошел глобальный сбой в системе быстрых платежей, перестали работать мобильные приложения банков и онлайн-банкинг. Об атаке сообщили российские медиа, а пользователи социальных сетей пожаловались на невозможность проводить валютные операции и пользоваться приложениями.

Вот так выглядели новостные ленты после атаки хакеров.

А вот, что писали пользователи российских социальных сетей по этому поводу.

В российских банках признали наличие сбоя, но не стали называть его причины. Также там не могут указать сроки восстановления работы всех сервисов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинские хакеры парализовали работу российских государственных предприятий. Среди них — сайт московского метро, РЖД и МВД России.