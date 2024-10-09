Называла депутатов "дебилами" и выступала в Москве: где сейчас и как выглядит бывшая жена экс-нардепа Лещенко (фото)

Брак Анастасии Топольской с бывшим нардепом длился 5 лет

Украинский диджей Анастасия Топольская, выступающая под псевдонимом Dj Nastia, будучи в браке со скандальным Сергеем Лещенко, не раз выступала в Москве перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Сегодня артистка имеет четкую гражданскую позицию и находится в отношениях с нидерландцем. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Анастасия Топольская, как она выглядит и поддерживает ли Украину.

Кто такая Анастасия Топольская

Dj Nastia родом из Луганской области. В 2004 году вступила в Донецкий университет экономики и торговли, параллельно работала диджеем (сначала была DJ Beauty) в ​​местном ночном клубе "НЛО". Первое выступление Топольской состоялось в сентябре 2005 года в Ивано-Франковске. Анастасия играет в таких жанрах, как драм-н-бейс, минимал, хаус, техно, дип-хаус, трип-хоп и джаз. Основательница лейбла Propaganda.

В июле 2007 года вместе с мужем (бывшим) DJ Tapolsky стала представителем "Казантипа" в Киеве. Также Топольская была резидентом московского клуба Arma17. Гастролировала Европой, ЮАР, Южной Америкой и не только.

Скандалы с Dj Nastia

31 октября 2016 года Топольская назвала народных депутатов "дебилами" за установление квот на украиноязычный контент на радио. Однако ее высказывания возмутили украинцев, после чего диджей извинилась за свои слова.

После 2014 года Анастасия выступала в аннексированном Крыму, по словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, и точно ездила развлекать москвичей. В частности, 8-9 мая 2021 года она дала концерт в одном из московских клубов, что вызвало значительный резонанс. В декабре того же года, за пару месяцев до вторжения РФ, было анонсировано еще одно выступление Dj Nastia в Москве, в артцентре Mutabor.

С бывшим нардепом Сергеем Лещенко Топольская была замужем с 2017 года. Об их разводе стало известно в ноябре 2022 года – после того, как Dj Nastia выложила фото с новым любимым – музыкальным продюсером из Нидерландов Stef Mendesidis. Тогда Топольская заявила, что развод с Лещенко состоялся еще полгода назад.

Сергей Лещенко развелся с Топольской в 2022 году. Фото: fakty

Dj Nastia и Stef Mendesidis. Фото: instagram.com/nastia.dj

Где сейчас и как выглядит Анастасия Топольская

Судя по странице диджея в Инстаграме, Топольская поддерживает Украине и осуждает агрессию России. Она не раз выкладывала фото с украинским флагом и выступала с ним во время своих концертов за границей. В сентябре Dj Nastia объездила почти всю Европу: была в Германии, Франции, Испании, Швейцарии и других странах.

Топольская осудила удар РФ по "Охматдиту" 8 июля. Фото: instagram.com/nastia.dj

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