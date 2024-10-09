Називала депутатів "дебілами" і виступала у Москві: де зараз і як виглядає колишня дружина екснардепа Лещенка (фото)

Шлюб Анастасії Топольської з колишнім нардепом тривав 5 років

Український діджей Анастасія Топольська, яка виступає під псевдонімом Dj Nastia, бувши у шлюбі зі скандальним Сергієм Лещенком, неодноразово виступала в Москві перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Сьогодні артистка має чітку громадянську позицію та знаходиться у стосунках з нідерландцем. "Телеграф" розповідає, де зараз Анастасія Топольська, як вона виглядає та чи підтримує Україну.

Хто така Анастасія Топольська

Dj Nastia родом із Луганської області. У 2004 році вступила до Донецького університету економіки та торгівлі, паралельно працювала діджеєм (спочатку була DJ Beauty) у місцевому нічному клубі "НЛО". Перший виступ Топольської відбувся у вересні 2005 року в Івано-Франківську. Анастасія грає в таких жанрах, як драм-н-бейс, мінімал, хаус, техно, діп-хаус, тріп-хоп та джаз. Засновниця лейблу Propaganda.

У липні 2007 року разом із чоловіком (колишнім) DJ Tapolsky стала представником "Казантипу" у Києві. Також Топольська була резидентом московського клубу Arma17. Гастролювала Європою, ПАР, Південною Америкою і не лише.

Скандали з Dj Nastia

31 жовтня 2016 року Топольська назвала народних депутатів "дебілами" за встановлення квот на україномовний контент на радіо. Однак її висловлювання обурили українців, після чого діджей вибачилася за свої слова.

Після 2014 року Анастасія виступала в анексованому Криму, за словами ексголови СБУ Валентина Наливайченка, та точно їздила розважати москвичів. Зокрема, 8-9 травня 2021 року вона дала концерт в одному з московських клубів, що викликало значний резонанс. У грудні того ж року, за пару місяців до вторгнення РФ, було анонсовано ще один виступ Dj Nastia в Москві, в артцентрі Mutabor.

З колишнім нардепом Сергієм Лещенком Топольська була одружена з 2017 року. Про їхнє розлучення стало відомо у листопаді 2022 року – після того, як Dj Nastia виклала фото з новим коханим – музичним продюсером із Нідерландів Stef Mendesidis. Тоді Топольська заявила, що розлучення з Лещенком відбулося ще пів року тому.

Сергій Лещенко розлучився з Топольською у 2022 році. Фото: fakty

Dj Nastia та Stef Mendesidis. Фото: instagram.com/nastia.dj

Де зараз і як виглядає Анастасія Топольська

Судячи зі сторінки діджея в Інстаграмі, Топольська підтримує Україну та засуджує агресію Росії. Вона неодноразово викладала фото з українським прапором і виступала з ним під час своїх концертів за кордоном. У вересні Dj Nastia об’їздила майже всю Європу: була у Німеччині, Франції, Іспанії, Швейцарії та інших країнах.

Топольська засудила удар РФ по "Охматдиту" 8 липня. Фото: instagram.com/nastia.dj

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