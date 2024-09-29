Укр

Боролся с коррупцией, но купил квартиру почти за 8 миллионов гривен: как сейчас выглядит Сергей Лещенко и чем занимается

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сергей Лещенко – бывший народный депутат Украины
Сергей Лещенко – бывший народный депутат Украины. Фото Телеграф

Сергей Лещенко долгое время был борцом с коррупцией

Сергей Лещенко – украинский журналист, политик и общественный деятель. Он также являлся народным депутатом Украины и заместителем главного редактора "Украинской правды". Он известен своей активной антикоррупционной деятельностью и расследованиями, а также рядом скандалов, в которых он фигурировал.

Его вклад в борьбу с коррупцией был значительным, но деятельность достаточно противоречива. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Сергей Лещенко, чем он занимается и как выглядит.

Что известно о Сергее Лещенко

Сергей Лещенко обучался в институте журналистики им. Тараса Шевченко. Первой работой журналиста была должность репортера на "Новом канале". Позже стал корреспондентом "Украинской правды", где специализировался на антикоррупционных расследованиях и разоблачении коррупции в украинских властях. Через два года стал заместителем главного редактора. В 2010 году вошел в состав движения "Стоп цензуре!"

Сергей Лещенко, Павел Зибров

В 2014 году Сергей Лещенко был избран народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко. Как депутат он активно работал в сфере реформирования антикоррупционной политики и прозрачности власти. Позже стал главой подкомитета по вопросам международного сотрудничества и имплементации антикоррупционного законодательства Комитета ВРУ по предотвращению и противодействию коррупции. Позже работал преподавателем журналистики в Украинском католическом университете. Также преподавал антикоррупционный курс лекций в "Киево-Могилянской академии".

Сергей Лещенко

Скандалы с Сергеем Лещенко

Покупка недвижимости. Одним из самых громких скандалов, связанных с Сергеем Лещенко, стало приобретение им элитной квартиры в Киеве в 2016 году за 7,5 млн. грн. Это жилище площадью около 200 квадратных метров в центре столицы. Лещенко, позиционировавший себя как борец с коррупцией, оказался под огнем критики за то, что смог приобрести столь дорогое жилье. Сам Лещенко объяснил, что половина суммы были ссудой, часть — его сбережения, а остальные — деньги его девушки. Печерский суд Киева закрыл дело по протоколу НАПК "за отсутствием состава административного правонарушения".

Сергей Лещенко
Фото: hromadske.ua

Драка в Верховной Раде. В феврале 2017 года в сессионном зале Верховной Рады Украины произошла потасовка между депутатами Иваном Мельничуком и Сергеем Лещенко. Лещенко заявил, что конфликт возник из-за его поста в Facebook, в котором он обвинил фракцию "Блок Петра Порошенко" в срыве заседаний антикоррупционного комитета. Лещенко ударил Мельничука, повредив его пиджак.

11 мая 2019 Рудольф Джулиани (адвокат Дональда Трампа) отменил визит в Украину, заявив, что не хочет общаться с людьми, которые являются врагами президента Трампа, в частности вспоминая Сергея Лещенко. Лещенко в своем блоге отрицал эти обвинения, утверждая, что генпрокурор Юрий Луценко дезинформирует Джулиани, чтобы сохранить свой пост. 17 июля Лещенко опубликовал решение суда, отказавшее в иске против него из-за вероятного вмешательства в американские выборы. 23 мая он также передал Генпрокуратуре оригиналы контрактов, подтверждающих амбарную книгу Януковича, призвав Джулиане не врать.

Сергей Лещенко, Дональд Трамп
Фото: instagram.com/sergii_leshchenko

Где сейчас Сергей Лещенко

Сергей Лещенко работает как внештатный советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Его основная деятельность сосредоточена на информационной политике и борьбе с российской пропагандой, а также участии в организации важных дипломатических мероприятий и привлечении международной поддержки для Украины. Кроме того, он также является членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

Сергей Лещенко
Фото: instagram.com/sergii_leshchenko

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Саакашвили и как он выглядит. Экс-президент Грузии пытался сделать карьеру в Украине, гражданство которой получал дважды.

Теги:
#Нардеп #Сергей Лещенко