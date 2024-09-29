Боролся с коррупцией, но купил квартиру почти за 8 миллионов гривен: как сейчас выглядит Сергей Лещенко и чем занимается

Сергей Лещенко долгое время был борцом с коррупцией

Сергей Лещенко – украинский журналист, политик и общественный деятель. Он также являлся народным депутатом Украины и заместителем главного редактора "Украинской правды". Он известен своей активной антикоррупционной деятельностью и расследованиями, а также рядом скандалов, в которых он фигурировал.

Его вклад в борьбу с коррупцией был значительным, но деятельность достаточно противоречива. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Сергей Лещенко, чем он занимается и как выглядит.

Что известно о Сергее Лещенко

Сергей Лещенко обучался в институте журналистики им. Тараса Шевченко. Первой работой журналиста была должность репортера на "Новом канале". Позже стал корреспондентом "Украинской правды", где специализировался на антикоррупционных расследованиях и разоблачении коррупции в украинских властях. Через два года стал заместителем главного редактора. В 2010 году вошел в состав движения "Стоп цензуре!"

В 2014 году Сергей Лещенко был избран народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко. Как депутат он активно работал в сфере реформирования антикоррупционной политики и прозрачности власти. Позже стал главой подкомитета по вопросам международного сотрудничества и имплементации антикоррупционного законодательства Комитета ВРУ по предотвращению и противодействию коррупции. Позже работал преподавателем журналистики в Украинском католическом университете. Также преподавал антикоррупционный курс лекций в "Киево-Могилянской академии".

Скандалы с Сергеем Лещенко

Покупка недвижимости. Одним из самых громких скандалов, связанных с Сергеем Лещенко, стало приобретение им элитной квартиры в Киеве в 2016 году за 7,5 млн. грн. Это жилище площадью около 200 квадратных метров в центре столицы. Лещенко, позиционировавший себя как борец с коррупцией, оказался под огнем критики за то, что смог приобрести столь дорогое жилье. Сам Лещенко объяснил, что половина суммы были ссудой, часть — его сбережения, а остальные — деньги его девушки. Печерский суд Киева закрыл дело по протоколу НАПК "за отсутствием состава административного правонарушения".

Драка в Верховной Раде. В феврале 2017 года в сессионном зале Верховной Рады Украины произошла потасовка между депутатами Иваном Мельничуком и Сергеем Лещенко. Лещенко заявил, что конфликт возник из-за его поста в Facebook, в котором он обвинил фракцию "Блок Петра Порошенко" в срыве заседаний антикоррупционного комитета. Лещенко ударил Мельничука, повредив его пиджак.

11 мая 2019 Рудольф Джулиани (адвокат Дональда Трампа) отменил визит в Украину, заявив, что не хочет общаться с людьми, которые являются врагами президента Трампа, в частности вспоминая Сергея Лещенко. Лещенко в своем блоге отрицал эти обвинения, утверждая, что генпрокурор Юрий Луценко дезинформирует Джулиани, чтобы сохранить свой пост. 17 июля Лещенко опубликовал решение суда, отказавшее в иске против него из-за вероятного вмешательства в американские выборы. 23 мая он также передал Генпрокуратуре оригиналы контрактов, подтверждающих амбарную книгу Януковича, призвав Джулиане не врать.

Где сейчас Сергей Лещенко

Сергей Лещенко работает как внештатный советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Его основная деятельность сосредоточена на информационной политике и борьбе с российской пропагандой, а также участии в организации важных дипломатических мероприятий и привлечении международной поддержки для Украины. Кроме того, он также является членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

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