Субсидия назначается раз в году: в Пенсионном фонде сделали заявление

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально

На Украине с 1 октября начинается расчет субсидий на отопительный период. Если вы уже получали такой вид помощи, подавать документы вам не нужно.

Об этом рассказала директор Департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко. Она отметила, что субсидия назначается ежегодно, 1 мая. "Те, кто ее получает, им не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда для того, чтобы перечислить ее на отопительный период — мы самостоятельно это сделаем", — отметила она. Уже в ноябре счета поступит перечисленный размер жилищных субсидий с учетом 15 дней отопления в октябре.

Если человек раньше не получал субсидию, он может обратиться за его получением. Это можно сделать онлайн, по почте или лично в Пенсионном фонде. Заполняется заявление и заявление.

"Если это делается в органе Пенсионного фонда, то наш сотрудник помогает оформить все документы. Оформляет заявление наш сотрудник на основании тех данных, которые человек говорит, а затем человек сверяет правильно ли указаны те услуги, которыми пользуются в домохозяйстве и членов домохозяйства", — рассказала чиновник. Кроме этих двух видов документов, дополнительные нужны только определенным категориям украинцев:

ВПЛ — справка о регистрации временного переселенца

арендаторам — договор об аренде

если кто из членов домохозяйства зарегистрирован, но не проживает, об этом нужно принести подтверждая справку с места обучения и т.д.

"Если такой возможности нет, то орган Пенсионного фонда обращается в тергромаду в орган социальной защиты для того, чтобы составили акт обследования в котором будет указано количество людей, проживающих и фактически не проживающих в этом домохозяйстве", — объясняет Охрименко.

Если вы подаете документы впервые, то есть время до 30 ноября. При оформлении документов к этой дате субсидию насчитывают в полном объеме с 1 октября.