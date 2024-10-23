То, как дети в СССР проводили осенние каникулы, может удивить: что их заставляли делать

Формально детский труд во времена СССР был запрещен

В советское время принудительный труд был неотъемлемой частью школьной и студенческой жизни. Каждую осень учебные заведения получали разнарядки от власти с требованием предоставить "бесплатную рабочую силу" для уборки урожая в колхозах.

Официально это преподносилось как важная идеологическая миссия – привлечение городского населения к сельскому труду и "объединение разных культур". Школьников и студентов отправляли не только в местные хозяйства, но и в отдаленные регионы – на Кавказ или в Среднюю Азию.

Формально детский труд во времена СССР был запрещен, что нашло свое отражение в кодексах законов о труде. Все это преподносилось как великое достижение советской власти, и противопоставлялось "ужасам царского режима, когда детей эксплуатировали беспощадно".

На практике же в Советах, с первых лет труд детей широко применялся и в сельском хозяйстве, и в промышленности. После коллективизации дети в колхозах "добровольно-принудительно" работали по 6 часов в день. Труд колхозников на протяжении почти всего советского периода был рабским, так что и детей колхозников это не обошло.

В колхозах детей привлекали к труду очень рано, почти с 5-6 лет. Работали в колхозах за "трудодни", дети получали сущие копейки, и, соответственно, труд этот был рабский. Да и выбора особенного не было – у колхозников не было паспортов, так что сбежать из колхоза – как из подлодки, было невозможно. И не работать детям тоже было нельзя.

Однако привлекали к такой работе не только крестьян, но и школьников и студентов из больших городов или маленьких городков. Уверены, что бабушки и дедушки или родители читателей помнят поездки на картошку или свеклу.

"Все ездили на поля — на сбор свеклы или капусты? В битком набитых автобусах нас возили в колхозы начиная с 6 или 7 класса. Я застала те времена. Уверена, что с помощью нашего детского труда государство экономило на зарплатах колхозникам", — вспоминает в своем блоге Елена Кудренко.

Детей вывозили в поля и заставляли, например, собирать овощи. Пользователь сети Виталий Падалка вспоминает об этом так:

"Вот где-то в такую погоду, как сейчас (дождик, холодно, спасибо Богу-ветру нет), нас школьниками посылали в колхоз собирать свеклу. А однажды даже в мороз повезли, и мы эту свеклу вырубали из мерзлой земли… И это было привычно, и воспринималось как положено. Иногда нас для этого трудового подвига снимали с уроков, а иногда мы ехали в воскресенье. Единственным основанием не ехать была медицинская справка о болезни", — вспоминает Виталий.

При этом неподготовленные к тяжелому физическому труду дети могли заболеть, а качество уборки урожая было низким. По оценкам 1987 года, из-за такой системы терялось до 80% урожая. При этом, работа была бесплатной– иногда детям разрешали взять домой лишь небольшую часть собранного.

Эта практика вызывала массовое недовольство среди интеллигенции и в своё время стала объектом многочисленных анекдотов. Главной проблемой было то, что из-за этих "трудовых десантов" страдал учебный процесс, а дети вместо получения образования выполняли тяжелую физическую работу, к которой не были готовы ни физически, ни морально.

В отличие от сельских жителей, которые бережно относились к урожаю, зная, что от этого зависит их питание зимой, принудительно привлеченные работники часто портили продукцию по неопытности и отсутствию мотивации. Такая система эксплуатации детского труда являлась типичным примером неэффективности советского хозяйствования.

Сахар, сделанный из той свеклы, был, если мне память не изменяет, по 78 коп/кг. Это по нынешнему паритету цен примерно 78 грн/кг, вспоминает Падалка.

"Эй, молодежь, кто там еще по СССР заскучал? Ну-ка, свеклу с земли дергать! Тем более, погода способствует", — пошутил автор сообщения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким был отдых в советских детских лагерях. Детей активно "пичкали" пропагандой и гадкой едой.