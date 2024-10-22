Зачем в СССР женщины клали колготы в морозилку: этот странный лайфхак вас точно удивит

Современные тесты доказали, что этот способ совсем не работал

В Советском Союзе у женщин были некоторые лайфхаки, чтобы сохранить вещь целой как можно дольше. Сейчас они могут показаться довольно странными, ведь вряд ли в наше время кто-то их использует.

Например, в СССР многие хранили колготки в морозилке. Это связано в первую очередь с тем, что тогда был дефицит на различные товары, в том числе и на этот вид нижнего белья.

Поскольку обыкновенные капроновые колготки, которые сейчас можно купить в обычном магазине, тогда были на вес золота, женщины придумали класть их в морозилку, чтобы сохранить целыми как можно дольше.

Считалось, что благодаря такому лайфхаку колготы якобы станут прочнее и будут реже рваться. К слову, позже появился еще один метод. Необходимо было предварительно намочить колготки и только потом отправлять их в морозилку.

Вода якобы растягивает нити нейлона, новый размер при заморозке фиксируется, а после того, как колготы оттают, сформировавшаяся длина нити остается неизменной.

Однако современные тесты доказали, что такой способ не работает на самом деле и люди делали это напрасно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоила одежда в Советском Союзе. Некоторые вещи обходились в целую зарплату, а то и в две.