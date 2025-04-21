Пропагандистка Симоньян заявила, что не может больше жить и собралась "на СВО"

Ее муж находится в коме с начала января

Маргарита Симоньян — российская пропагандистка, украинофобка, руководящая пропутинским телеканалом Russia Today, имела мысли "поехать на СВО" (так россияне называют свою войну против Украины). Они охватили ее из-за клинической смерти и кому мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

"Я решила, что если это все же кома и такая тяжелая ситуация, то поеду на СВО, потому что просто не могу больше жить. (…) Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь", — рассказала пропагандистка на телеканале.

Однако она отказалась от этой идеи. По словам Симоньян, из-за долга перед детьми и родителями.

Была "самым счастливым человеком", а сейчас пора "отдавать долги"

Симоньян и Кеосаян

До того, как муж впал в кому, Симоньян неоднократно говорила, что "была самым счастливым человеком". Однако сейчас ей очень тяжело, пора "отдавать долги".

"Кто тебе сказал, что ты всегда должна быть самой счастливой в мире? Никто тебе этого не обещал. Нигде в твоей религии не написано, что мы сюда приходим для радости. Порадовалась? Было время для радости, было время для счастья. Теперь время отдавать долги. Вставай и отдавай", — сказала пропагандистка.

По словам Симоньян, сейчас ей больно даже смотреть на общие фото с мужем. Также она не может заходить в кабинет Кеосаяна, потому что ей кажется, что ее сердце разорвется.

В начале 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Тигран Кеосаян – российский и армянский режиссер и телеведущий, в последние годы активно работавший в сфере российской пропаганды. Его украинофобные выступления неоднократно вызывали негодование. В конце декабря его состояние ухудшилось, Кеосаян попал в больницу. Там он перенес клиническую смерть, после чего впал в кому.

Как сообщал "Телеграф", недавно Симоньян рассказала о тяжелом состоянии Кеосаяна. По ее словам, еще в 43-летнем возрасте врачи прогнозировали ему не больше трех лет жизни. Сейчас ему 59.