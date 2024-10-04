"Пища богов" или как питалась верхушка СССР (фото)

Строжайшая экономия и "пролетарская" бережливость не для всех

Лето 1932 года. В Украине набирает бешеные обороты самый страшный акт геноцида украинского народа — Голодомор. В то же время жители дома на Болотной площади в Москве ежемесячно получают специальную пайку. По меркам тех времен – элитный продуктовый набор. И неудивительно, ведь они номенклатурная верхушка СССР.

В стране Советов так было всегда. Пока обычные рядовые граждане погибали от голода, отрабатывали трудодни за кусок хлеба, а позже стояли в километровых очередях за дефицитным мясом, молоком или маслом, руководство СССР таких бед не знало.

Очередь в послевоенной Москве за продуктами

Сегодня "Телеграф" рассказывает, что же входило в элитный продуктовый паек и чем питалась верхушка СССР, пока в стране царил дефицит, а временами и настоящий голод.

В те времена на спецраспределителях ЦК работала целая "хозяйственная отрасль" страны. Были отдельные спецполя и парники, где выращивали экологически чистые злаковые культуры и овощи.

На многих пищевых комбинатах существовали "закрытые цеха" по производству элитной продукции. К примеру, Ватутинский мясокомбинат (Черниговская область) поставлял своими колбасами все спецраспределители страны.

Икру снабжали комбинаты Дальнего Востока, фрукты – кавказские республики и дружественные страны. Коньяк привозили из Армении и Франции, сигареты из ненавистной Америки.

Каталог товаров для номенклатуры

Каталог товаров для номенклатуры

"Обеды нам домой не возили, но можно было по телефону заказать продукты. По-моему, так обслуживались только члены Политбюро… Звонить могли только члены семьи, домработница, скажем, не имела права. У нас звонили или мама, или я – для своей семьи", — вспоминает один из членов верхушки СССР.

Обычный заказ, как вспоминал бывший чиновник, содержал, скажем, килограмм телятины, молочные сосиски, конфеты, несколько палочек колбасы, баночку икры, если нужно, коньяк хороший или грузинское вино… Заказывали фрукты типа ананасов или мандаринов. В общем то, чего не было в обычной продаже, к тому же по дешевым ценам (скажем, мясо не по 1.90 руб., а по 1.20).

Спецпаек для избранных

Однако это были 1970-е годы. Обычные граждане тогда стояли в огромных очередях и гонялись за дефицитными продуктами, но по крайней мере не голодали.

Летом же 32-го ситуация выглядела более цинично. Так, месячная пайка для верхушки коммунистов включала 4 кг мяса, 4 кг колбасы, 1 кг сливочного и 2 лиры растительного масла. 6 кг свежей рыбы и 2 кг сельди, по 3 кг сахара и муки, кроме печеного хлеба, которого надлежало 800 г в день. 3 кг разных круп, восемь банок консервов, 20 яиц, 2 кг сыра, килограмм икры и 50 г чая.

Очередь в советскую столовку для простых людей

Конечно, так жировали не все. Пайки были разного уровня: всесоюзного, республиканского, областного, местного или районного. Чем ниже ранг, тем меньше продуктов могла получить семья чиновника.

Брежнев на банкете в Кремле

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему в СССР спаивали население алкоголем. Этому способствовала самая советская власть, ведь весь период существования "Большого и могучего" магазины были забиты дешевым спиртным, а стимула для того, чтобы заниматься саморазвитием и как-то улучшать себя не было.