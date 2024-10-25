Каждому украинцу – по 1000 гривен. Зеленский анонсировал новую соцпрограмму в Украине

С 1 декабря в Украине будет новая программа помощи семьям

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу помощи семьям, которая начнет действовать с 1 декабря текущего года.

Об этом он заявил в обращении к украинцам 25 октября. Он поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Речь идет о тысяче гривен на человека.

"На семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества", — заявил Зеленский.

Также эти 1000 гривен можно будет потратить на покупку украинских товаров и оплату услуг. В частности, эти деньги можно использовать при покупке билетов "Укрзалізниці", лекарств украинского производства, книг, а также при оплате культурных услуг. Кроме того эти деньги можно отправить военным в качестве доната на дроны.

"Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", — заявил Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киевсовете утвердили выплату денежной помощи для раненых военных. Сумма выплаты составляет 45 тысяч гривен.