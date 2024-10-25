До 45 тыс. грн за ранение: где военным произведут выплату

Обратиться за выплатой может боец или законный представитель

В Киевсовете утвердили выплату денежной помощи для военных, получивших ранения. Ее можно получить, написав заявление и собрав соответствующие документы.

Как информируют в городской государственной администрации, помощь будет предоставляться лицам, получившим ранения на территориях, где ведутся боевые действия, но после 24 сентября текущего года.

Сумма такой выплаты составляет 45 тысяч гривен. Для ее оформления могут обратиться военные или их законные представители и подать в департамент социальной и ветеранской политики КГГА письменное заявление, составленное в произвольной форме, и пакет документов через коммунальное бюджетное учреждение "Киев Милитари Хаб".

К заявлению также следует добавить следующие документы:

копия паспорта гражданина Украины;

копия ИНН;

копия удостоверения установленного образца (при наличии);

копия справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), предусмотренная приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ;

копия медицинских справок по формам № 027/о и/или № 028/о;

копия взятия на учет как ВПЛ (при наличии);

копия документа, подтверждающего полномочия представителя;

сведения о номере банковского счета (по стандарту IBAN).

Решение о выплате помощи будет приниматься в течение 1 месяца с даты предоставления полного пакета документов. А начисление суммы будет производиться в течение первых 10 дней следующего месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие военные могут получить выплату оздоровительных.