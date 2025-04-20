Вот и всё "перемирие": оккупанты продвинулись в трех местах на фронте и захватили село — DeepState

На фронте совсем не тихо

Российские оккупанты продолжают продвигаться в некоторых местах на фронте, несмотря на объявленное ими же "перемирие". Уже по состоянию на 16:00 на фронте было зафиксировано 45 штурмов со стороны захватчиков.

Об этом информирует аналитический ресурс DeepState. По его информации был оккупирован населенный пункт Катериновка, что севернее Лимана, также продвижения были на Покровском направлении — неподалеку от админграницы Днепропетровской области и возле Нью-Йорка.

О продвижении россиян сообщалось неподалеку от населенных пунктов Новое, Преображенка и Сухая Балка.

Стоит отметить, что об оккупации Катериновки в сети говорили еще пару дней назад, однако эта информация не была подтверждена. Впрочем, согласно официальным данным Генштаба россияне все равно не стали соблюдать свое "перемирие", а на 16:00 было зафиксировано 45 штурмов. Из них 20 на Покровском направлении.

Ту же информацию озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем военкор Богдан Мирошников сообщил, что на фронте боевые подразделения никакого "перемирия" даже не почувствовали.

Как сообщалось ранее, в Украине сообщали, что перемирие может считаться таковым, если россияне полностью прекратят обстрелы. Однако этого так и не случилось, да и особых надежд на это среди украинцев не было.