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Не такие уж советские: настоящая история культовых продуктов СССР

Автор
Наталья Кухарик
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Автор
Украденные продукты
Украденные продукты. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Докторская" колбаса, которая стоила 2,20 рубля, на самом деле имеет американские корни

Культовые советские продукты, которые до сих пор вызывают ностальгию у некоторых людей, на самом деле имеют западное происхождение. Известное мороженое, "докторская" колбаса и "советское" шампанское появились в СССР благодаря прямому копированию американских и европейских технологий.

Большинство этих продуктов попали в Советский Союз после визита наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в США в 1936 году. В это время произошло масштабное заимствование технологий производства популярных продуктов.

Советские деликатесы с американской пропиской

Самое известное советское мороженое, производимое по государственному стандарту, было полной копией американского. Микоян лично отобрал у США самые популярные виды: молочный и сливочный пломбир, эскимо, крем-брюле и фруктовое мороженое. Вместе с рецептурой в СССР привезли полный цикл производства, включая уличные холодильники для продажи.

"Докторская" колбаса, которая стоила 2,20 рубля, также имеет американские корни. После дегустации вареной колбасы на Чикагском мясокомбинате Микоян приобрел оборудование и технологии производства. Советские технологи лишь добавили название "докторская", намекая на полезность продукта.

Майонез, кетчуп и даже традиция пить томатный сок тоже пришли из США. Сначала Микоян хотел внедрить американскую привычку пить апельсиновый сок на завтрак, но из-за отсутствия апельсинов в СССР выбор пал на томатный. Его добавили в обязательное меню в детсадах, школах и заводских столовых.

"Советское" шампанское с французским привкусом

Не обошло заимствование и "советское" шампанское. В 1937 году химик Антон Фролов-Багреев адаптировал технологии германских и французских виноделов. Из-за упрощения процесса производства напиток считался низкокачественным в мире. К тому же, использование слова "шампанское" в названии противоречит международным конвенциям, поскольку это название могут иметь только вина из французской провинции Шампань.

Американский след в советских столовых

Даже система советского общественного питания была скопирована из США. В 1950-х годах после посещения завода IBM советское руководство переняло американскую модель организации столовых с конвейерной подачей пищи, самообслуживанием и соответствующим оборудованием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему в СССР чуть не запретили кефир. Возможность запрещения этого массового продукта обсуждалась на самом высоком уровне.

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#Продукты #СССР #Шампанское