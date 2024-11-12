Почему в СССР не было черных "Жигулей"

Обычно покупатели не имели возможности выбирать цвет автомобиля

Черный цвет автомобилей в Советском Союзе был привилегией партийной элиты и спецслужб. Именно поэтому обычные граждане не могли приобрести черные "Жигули", даже если долго ждали в очереди.

Производство массовых автомобилей в черном цвете было под негласным запретом по нескольким важным причинам. В СССР цвет автомобиля являлся не просто эстетическим выбором, а настоящим маркером социального статуса.

Советские автомобилестроители предлагали покупателям "Жигулей" разнообразную цветовую палитру – от вишневого до серо-белого, включая синие и зеленые оттенки. Тем не менее черный цвет оставался недоступным для массового потребителя.

Привилегия партийной верхушки

Главной причиной такого ограничения являлся символический статус черного цвета. В то время черными были только престижные автомобили высших партийных чиновников — "Чайки" и "ЗИСы". Выпуск черных "Жигулей" мог нарушить установившуюся систему автомобильной иерархии в советском обществе.

Практический аспект также играл немаловажную роль. Черные автомобили нуждались в более частой мойке из-за заметной грязь на их поверхности. Учитывая состояние советских дорог и ограниченное количество автомоек, это создавало дополнительные неудобства владельцам.

Дорогая себестоимость

Экономический фактор тоже влиял на отсутствие черных "Жигулей". Для достижения глубочайшего темного цвета необходимо было наносить несколько слоев краски. Такой процесс значительно увеличивал себестоимость автомобиля, что противоречило концепции доступного транспорта для населения.

Цветовая гамма ВАЗ-2101

Цветовая гамма ВАЗ-2101

Из-за этих ограничений советские граждане вынуждены были довольствоваться другими цветами при покупке "Жигулей". Обычно покупатели не имели возможности выбирать цвет автомобиля и соглашались на любой доступный вариант, лишь бы получить собственный транспорт после долгого ожидания в очереди.

Напомним, ранее Телеграф писал, почему в СССР грузовики и микроавтобусы не продавали простым людям. Причина крылась в государственном подходе к роли транспорта.