Навсегда с вами: 5 вещей из СССР, которые никогда не сломаются

Невероятно, но они до сих пор работают

Времена СССР давно остались в прошлом, однако некоторые вещи из той эпохи до сих пор можно найти практически в каждом доме. Складывается такое впечатление, что их просто невозможно сломать и они способны пережить все поколения своих владельцев.

"Телеграф" рассказывает о самых прочных и "неубиваемых" вещах из СССР, которые легко могут побороться в плане качества с современными. И даже выиграть это противостояние.

Механическая мясорубка

Эти мясорубки из чугуна до сих пор хранятся в рабочем состоянии на многих кухнях. Все детали выполнены из металла — чугуна и стали. При этом, детали на заводе несколько дней варились в кислотах и покрывались пищевым оловом, чтобы получилась ровная серебристая поверхность.

Такие мясорубки из СССР способны перемалывать все что угодно. Они спокойно подробят не только мясо и овощи, но и хрящи. А если надо — и сухари, и даже различные орехи.

Пельменница

Трафарет для пельмений — это приспособление, которое призвано облегчить професс лепки пельменей и сделать его максимально быстрым и комфортным.

Пельмени обрели второе рождение в советской кухне, когда в 1970-х годах появилась эта форма для их приготовления. Она действительно облегчала процесс лепки, позволяя за 5–7 минут подготовить партию из 37 пельменей.

Пресс для чеснока

Такое приспособление было на каждой советской кухне. Это максимально универсальная и прочная вещь. С помощью нее можно было не только давить чеснок, но и колоть орехи, удалять из вишни косточки и открывать запечатанные напитки.

Вещь эта очень прочная и многофункциональная. Таким "гаджетом" продолжают пользоваться многие современные хозяйки.

Сифон для газировки

Сифон для газирования — это приспособление в виде стеклянного сосуда в металлической оплетке со сменными баллончиками. Он позволял делать газировку в домашних условиях в любых количествах.

В Союзе у каждой семьи были собственные рецепты приготовления "эксклюзивных" газированных напитков. К примеру, делали лимонад с вареньем или сиропом, газированные соки и прочее.

После развала СССР такие сифоны утратили свою популярность, но их до сих пор можно найти практически в каждом доме.

Настольная лампа

В советское время изделия из карболита пользовались большой популярностью. Из него делали телефонные аппараты, ручки столовых приборов, корпуса электросчетчиков и конечно же настольные лампы.

Такая модель стояла в кабинетах и на рабочих столах советских служащих, а также сотрудников силовых структур. Именно поэтому позднее она получила название "Лампа НКВД".

Лампа славилась отличным качеством и удобством, поэтому она очень быстро полюбилась обычным гражданам и стала незаменимой частью советского интерьера.

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