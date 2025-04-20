Кот-консультант в Полтаве стал звездой ТРЦ и растрогал украинцев

Его часто видят в магазине

Животные обычно избегают людных помещений, но одна особенная кошка стала звездой в торговом центре Полтавы. Черного пушистика заметили, когда он непринужденно патрулировал магазин одежды и совсем не волновался из-за суетливой среды вокруг него.

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Согласно комментариям местных жителей, это не просто какой-то бездомный кот.

Его зовут Люксор, и он приобрел немалую репутацию среди покупателей и персонала. На распространенных изображениях Люксора можно увидеть на руках у кого-то, вероятно, в туалете торгового центра.

В разделе комментариев многие люди узнают его по имени, один человек даже называет его "Люксор Новопочтовский", что свидетельствует о том, что он может часто посещать зону Новой Почты в торговом центре.

В отличие от большинства кошек, обычно осторожных с незнакомцами, Люксор, кажется, чувствует себя комфортно во взаимодействии с людьми и постоянным движением.

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