За последние 7 месяцев Таврический Фонд предоставил помощь детям Херсонщины на сумму более 3,3 млн грн

Тысячи детей получили гуманитарную помощь и подарки

В период с апреля по ноябрь 2024 года Всеукраинским Благотворительным Таврическим Фондом совместно с The EBRD Community Initiative оказана помощь в 14 населенных пунктах 10 территориальных громад Херсонской области.

Так, в с. Новая Каменка Миловской ТГ установлена уличная игровая площадка и передана портативная акустическая система с микрофонами.

Для Херсонской облдетбольницы приобретено реабилитационное оборудование.

В Высокополье обустроили игровую зону в Доме культуры и установили интерактивный стол в ЦНАП.

Для с. Орлово Кочубеевской ТГ, Борозенское, Миролюбовка (Белозерский поселковый совет Херсонского района), Большая Александровка, а также для ВПЛ из Новой Каховки приобретены музыкальные инструменты и звуковое музыкальное оборудование.

В с. Музыковка оборудовали детское развивающее пространство при КУ "Музыковский ясли-сад "Малятко".

Для пгт Калиновское приобрели звуковое оборудование для образовательного пространства в бомбоубежище.

Для Миролюбовки (Белозерский поселковый совет Херсонского района), Трифоновского старостинского округа, Чкалово и Новой Калуги (Великоалександровская ТГ) приобретен спортивный инвентарь.

Наборы для творчества, развивающие игры, канцелярию, оргтехнику получили в Любимовке и Миролюбовке (Нововоронцовская ТГ), Великая Александровка, Новая Калуга, Чкалово (Великоалександровская ТГ). Еще несколько учебных заведений области снабжены мебелью, компьютерами, принтерами.

В Белой Кринице организовали программу для детей и семейный концерт с участием аниматоров и артистов.

В целом помощь предоставлена на сумму более 3,3 млн грн. Пользователями помощи стали около 3 тыс. детей, проживающих в Херсонской области.

Основателем Таврического Фонда является Николай Баграев, который создал на Херсонщине такие имиджевые фестивали как "Таврические Игры" и "Черноморские Игры". С момента деоккупации Херсонщины Таврический Фонд и его благотворительная платформа dity.help провели ряд мероприятий "С любовью к Херсонщине" в Херсоне, Киеве, Высокополье, Орлове, Белой Кринице и "Святой Николай детям Херсона" (Киев — Херсон). В ходе этих мероприятий тысячи детей получили гуманитарную помощь и подарки.