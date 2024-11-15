За останні 7 місяців Таврійський Фонд надав допомогу дітям Херсонщини на суму понад 3,3 млн грн

Тисячі дітей отримали гуманітарну допомогу та подарунки

В період з квітня до листопада 2024 року Всеукраїнським Благодійним Таврійським Фондом спільно з The EBRD Community Initiative надана допомога у 14 населених пунктах 10 територіальних громад Херсонської області.

Так у с. Нова Кам’янка Милівської ТГ встановлено вуличний ігровий майданчик та передано портативну акустичну систему з мікрофонами.

Для Херсонської облдитлікарні придбано реабілітаційне обладнання.

У Високопіллі облаштували ігрову зону в Будинку культури та встановили інтерактивний стіл в ЦНАП.

Для с. Орлове Кочубеївської ТГ, Борозенське, Миролюбівка (Білозерська селищна рада Херсонського району), Велика Олександрівка, а також для ВПО з Нової Каховки придбані музичні інструменти та звукове музичне обладнання.

В с. Музиківка обладнали дитячий розвиваючий простір при КЗ "Музиківський ясла-садок "Малятко".

Для смт Калинівське придбали звукове обладнання для Освітнього простору у бомбосховищі.

Для Миролюбівки (Білозерська селищна рада Херсонського району), Трифонівського старостинського округу, Чкалове та Нової Калуги (Великоолександрівська ТГ) придбано спортивний інвентар.

Набори для творчості, розвиваючі ігри, канцелярію, оргтехніку отримали в Любимівці та Миролюбівці (Нововоронцовська ТГ), Велика Олександрівка. Нова Калуга, Чкалове (Великоолександрівська ТГ). Ще кілька навчальних закладів області забезпечені меблями, комп’ютерами, принтерами.

В Білій Криниці організували програму для дітей та сімейний концерт за участі аніматорів та артистів.

Загалом, допомога надана на суму понад 3,3 млн грн. Користувачами допомоги стало близько 3 тис. дітей, які проживають в Херсонській області.

Засновником Таврійського Фонду є Микола Баграєв, який створив на Херсонщині такі іміджеві фестивалі як "Таврійські Ігри" та "Чорноморські Ігри". З моменту деокупації Херсонщини Таврійський Фонд та його благодійна платформа dity.help провели низку заходів "З любов’ю до Херсонщини" в Херсоні, Києві, Високопіллі, Орловому, Білій Криниці та "Святий Миколай дітям Херсона" (Київ — Херсон). Під час цих заходів тисячі дітей отримали гуманітарну допомогу та подарунки.