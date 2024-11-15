За останні 7 місяців Таврійський Фонд надав допомогу дітям Херсонщини на суму понад 3,3 млн грн
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тисячі дітей отримали гуманітарну допомогу та подарунки
В період з квітня до листопада 2024 року Всеукраїнським Благодійним Таврійським Фондом спільно з The EBRD Community Initiative надана допомога у 14 населених пунктах 10 територіальних громад Херсонської області.
Так у с. Нова Кам’янка Милівської ТГ встановлено вуличний ігровий майданчик та передано портативну акустичну систему з мікрофонами.
Для Херсонської облдитлікарні придбано реабілітаційне обладнання.
У Високопіллі облаштували ігрову зону в Будинку культури та встановили інтерактивний стіл в ЦНАП.
Для с. Орлове Кочубеївської ТГ, Борозенське, Миролюбівка (Білозерська селищна рада Херсонського району), Велика Олександрівка, а також для ВПО з Нової Каховки придбані музичні інструменти та звукове музичне обладнання.
В с. Музиківка обладнали дитячий розвиваючий простір при КЗ "Музиківський ясла-садок "Малятко".
Для смт Калинівське придбали звукове обладнання для Освітнього простору у бомбосховищі.
Для Миролюбівки (Білозерська селищна рада Херсонського району), Трифонівського старостинського округу, Чкалове та Нової Калуги (Великоолександрівська ТГ) придбано спортивний інвентар.
Набори для творчості, розвиваючі ігри, канцелярію, оргтехніку отримали в Любимівці та Миролюбівці (Нововоронцовська ТГ), Велика Олександрівка. Нова Калуга, Чкалове (Великоолександрівська ТГ). Ще кілька навчальних закладів області забезпечені меблями, комп’ютерами, принтерами.
В Білій Криниці організували програму для дітей та сімейний концерт за участі аніматорів та артистів.
Загалом, допомога надана на суму понад 3,3 млн грн. Користувачами допомоги стало близько 3 тис. дітей, які проживають в Херсонській області.
Засновником Таврійського Фонду є Микола Баграєв, який створив на Херсонщині такі іміджеві фестивалі як "Таврійські Ігри" та "Чорноморські Ігри". З моменту деокупації Херсонщини Таврійський Фонд та його благодійна платформа dity.help провели низку заходів "З любов’ю до Херсонщини" в Херсоні, Києві, Високопіллі, Орловому, Білій Криниці та "Святий Миколай дітям Херсона" (Київ — Херсон). Під час цих заходів тисячі дітей отримали гуманітарну допомогу та подарунки.