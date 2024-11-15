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За останні 7 місяців Таврійський Фонд надав допомогу дітям Херсонщини на суму понад 3,3 млн грн

Автор
Дмитро Романов
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За останні 7 місяців Таврійський Фонд надав допомогу дітям Херсонщини на суму понад 3,3 млн грн Новина оновлена 15 листопада 2024, 12:11

Тисячі дітей отримали гуманітарну допомогу та подарунки

В період з квітня до листопада 2024 року Всеукраїнським Благодійним Таврійським Фондом спільно з The EBRD Community Initiative надана допомога у 14 населених пунктах 10 територіальних громад Херсонської області.

Так у с. Нова Кам’янка Милівської ТГ встановлено вуличний ігровий майданчик та передано портативну акустичну систему з мікрофонами.

вуличний ігровий майданчик

Для Херсонської облдитлікарні придбано реабілітаційне обладнання.

реабілітаційне обладнання

У Високопіллі облаштували ігрову зону в Будинку культури та встановили інтерактивний стіл в ЦНАП.

інтерактивний стіл
діти отримали розвиваючі ігри

Для с. Орлове Кочубеївської ТГ, Борозенське, Миролюбівка (Білозерська селищна рада Херсонського району), Велика Олександрівка, а також для ВПО з Нової Каховки придбані музичні інструменти та звукове музичне обладнання.

В с. Музиківка обладнали дитячий розвиваючий простір при КЗ "Музиківський ясла-садок "Малятко".

діти
діти отримали розвиваючі ігри

Для смт Калинівське придбали звукове обладнання для Освітнього простору у бомбосховищі.

діти

Для Миролюбівки (Білозерська селищна рада Херсонського району), Трифонівського старостинського округу, Чкалове та Нової Калуги (Великоолександрівська ТГ) придбано спортивний інвентар.

Набори для творчості, розвиваючі ігри, канцелярію, оргтехніку отримали в Любимівці та Миролюбівці (Нововоронцовська ТГ), Велика Олександрівка. Нова Калуга, Чкалове (Великоолександрівська ТГ). Ще кілька навчальних закладів області забезпечені меблями, комп’ютерами, принтерами.

рюкзак та шкільний набір
діти з рюкзаками

В Білій Криниці організували програму для дітей та сімейний концерт за участі аніматорів та артистів.

концерт за участі аніматорів та артистів
діти

Загалом, допомога надана на суму понад 3,3 млн грн. Користувачами допомоги стало близько 3 тис. дітей, які проживають в Херсонській області.

діти

Засновником Таврійського Фонду є Микола Баграєв, який створив на Херсонщині такі іміджеві фестивалі як "Таврійські Ігри" та "Чорноморські Ігри". З моменту деокупації Херсонщини Таврійський Фонд та його благодійна платформа dity.help провели низку заходів "З любов’ю до Херсонщини" в Херсоні, Києві, Високопіллі, Орловому, Білій Криниці та "Святий Миколай дітям Херсона" (Київ — Херсон). Під час цих заходів тисячі дітей отримали гуманітарну допомогу та подарунки.