Украинских военных будут обучать пилотированию датскими БПЛА дальнего радиуса действия ASTERO ISR

Украинская школа аэроразведки "Довжик" стала партнером датского производителя БПЛА дальнего радиуса действия ASTERO ISR. Об этом сообщается на официальной странице школы в сети Facebook .

"У нас есть первый зарубежный партнер! Мы запустили коллаборацию с датским производителем беспилотных систем Nordic Wing", – говорится в сообщении школы.

Бойцов будут обучать использованию комплекса ASTERO ISR. Эти беспилотники уже используются украинскими военными и имеют передовые в классе дронов с фиксированным крылом технические характеристики.

В частности, как сообщается на сайте производителя комплекса, заявлена максимальная продолжительность полета – 4 часа. Комплекс оборудован системой противодействия воздействию враждебного РЭБ, может совершать полет в условиях отсутствия сигнала GPS и совершает посадку методом глубокого заваливания (deep stall).

Беспилотники ASTERO ISR поставляются с двумя вариантами камеры – для дневного наблюдения (с возможностью 80-кратного увеличения изображения) и с камерой ночного видения (NightHawk2-UZ, вращение 360 градусов вокруг своей оси).

В первую очередь учения по пилотированию смогут пройти военнослужащие из подразделений, уже получивших на вооружение комплексы от Nordic Wing.