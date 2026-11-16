Не Вэнсом единым. Кто может представить республиканцев на следующих выборах президента США

Поражения на промежуточных выборах усилили дискуссию о будущем курсе республиканцев

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Провал республиканцев на промежуточных выборах в США наводит на мысль, что Дональд Трамп вряд ли будет баллотироваться на пост президента в 2028 году. Отсюда возникает вопрос: кто его заменит и чего ждать Украине от такого решения?

Как сообщает Axios, вице-президент США Джей Ди Вэнс примет окончательное решение не раньше начала 2027 года, а публично объявить о своих намерениях он может лишь в конце весны. Известно, что вице-президент обсуждает возможную кампанию с семьей после рождения четвертого ребенка.

По мнению искусственного интеллекта, если же Вэнс откажется от президентской гонки 2028 года, главными альтернативами для республиканцев станут Марко Рубио, Рон Десантис и Тед Круз. Самым сильным потенциальным претендентом выглядит Рубио, тогда как Вэнс до сих пор не определился с участием.

Марко Рубио: самая сильная альтернатива Вэнсу

Госсекретарь США Марко Рубио имеет опыт президентской кампании 2016 года, общенациональную известность и поддержку части республиканского истеблишмента. Среди влиятельных сторонников политика – крупный донор партии Кен Гриффин. Часть республиканцев считает его потенциально более сильным соперником Вэнса, чем другие претенденты.

Марко Рубио

В то же время Рубио неоднократно заявлял, что поддержит вице-президента, если тот будет баллотироваться. Работа на постах госсекретаря и советника по национальной безопасности также оставила ему меньше возможностей для создания собственной политической команды. У Вэнса такая инфраструктура уже есть.

Кен Гриффин

Рон Десантис и Тед Круз: опыт участия в кампаниях и собственные сторонники

Губернатор Флориды Рон Десантис уже соперничал с Дональдом Трампом за республиканскую номинацию в 2024 году. У него есть собственная политическая база и поддержка консервативного электората. После поражений партии на промежуточных выборах Десантис активизировал публичные выступления и предлагает ориентироваться на победы республиканцев во Флориде при восстановлении партии.

Рон Десанти

Сенатор от Техаса Тед Круз – еще один опытный участник президентских гонок: он баллотировался в 2016 году и сохраняет влияние среди консерваторов. Его команда уже проводила встречи по поводу возможной кампании 2028 года. В то же время даже некоторые союзники Круза сомневаются, что он сможет всерьез конкурировать с Вэнсом, особенно при поддержке Трампа.

Тед Круз

Круг возможных кандидатов не ограничивается этими тремя политиками. Среди других потенциальных участников гонки – бывший губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп.

Гленн Янгкин

Брайан Кемп

Почему поддержка Трампа останется решающей

Вэнс пока сохраняет статус раннего фаворита благодаря узнаваемости, сети доноров и связям с партийными активистами. Но поражения на промежуточных выборах дали аргументы республиканцам, которые хотят отойти от курса администрации Трампа. Сам вице-президент опасается, что слишком ранний старт кампании отвлечет внимание от президента и испортит их отношения.

Джей Ди Вэнс

Отдельной линией напряженности стала война с Ираном, против которой Вэнс, по словам собеседников Axios, выступал в частном порядке. Президент США Дональд Трамп отреагировал на его публичную критику конфликта:

"Многим людям не понравились его комментарии", – сказал Дональд Трамп.

В то же время президент подчеркнул, что сам он к этим людям не относится и что их отношения не пострадали. То, кому Трамп передаст поддержку своего электората, останется ключевым фактором борьбы за номинацию.

Среди других потенциальных претендентов на номинацию – Гленн Янгкин и Брайан Кемп Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Кто из троих выглядит лучше для Украины

С точки зрения интересов Украины Рубио выглядит самым благоприятным из трех основных альтернативных кандидатов. У него есть дипломатический опыт, он поддерживал санкции против России и военную помощь Киеву. Однако в 2024 году он проголосовал против пакета помощи на $95 млрд и выступает за завершение войны путем переговоров, а не за бессрочную военную поддержку Украины.

Круз поддерживает санкционное давление на Москву и выступает против изоляционизма, однако голосовал против пакетов помощи в 2024–2025 годах. Его жесткая позиция в отношении Кремля не дает оснований автоматически ожидать большей поддержки украинской армии. Десантис среди этой тройки наиболее скептически относится к американской помощи Украине и выступает за сокращение вовлеченности США во внешние конфликты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько покушений на жизнь Трампа уже было и возможна ли новая попытка.