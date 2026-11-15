Укр

Огонь и разруха: как сейчас выглядит прифронтовой Краматорск (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Михаил Корнилов ,
Дата публикации
Читати українською
Районный центр постоянно под ударом РФ Новость обновлена 15 ноября 2026, 17:28
Районный центр постоянно под ударом РФ. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

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Россия ежедневно обстреливает Краматорск (Донецкая область) дронами, артиллерией и другим вооружением. Несмотря на постоянные вражеские атаки, город продолжает жить.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в районном центре, который находится примерно в 10 км от фронта. Ситуация в населенном пункте тяжелая, связь плохая, однако на улицах все еще можно встретить местных жителей.

Глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что по состоянию на утро 15 ноября по Краматорску россияне ударили 5 управляемыми авиабомбами — ранен 1 человек, повреждены 6 многоэтажек и помещение благотворительного фонда.

Из-за отсутствия газоснабжения после атаки РФ на критическую инфраструктуру 9 ноября жители готовят еду под открытым небом во дворах. Известно, что с 16 ноября в Краматорске временно прекращают работу все отделения "ПриватБанка" и "Ощадбанка".

Как сейчас выглядит Краматорск

Дороги в Краматорске защищают антидроновыми сетками
Дороги вблизи фронта защищают антидроновыми сетками/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Здание в Краматорске догорает после вражеской атаки
Дом в Краматорске догорает после вражеской атаки/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Жительница Краматорска кипятит воду во дворе своего многоквартирного дома
Жительница Краматорска кипятит воду во дворе своего многоквартирного дома/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Мужчина и женщина держаться за руки в Краматорске
Любовь победит войну/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Огромный плюшевый медведь на улице привлекает птиц
Огромный плюшевый медведь на улице привлекает птиц/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Бюст Шевченко давно эвакуировали из города
Бюст Шевченко давно эвакуировали из города/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Краматорск против России
Краматорск против России/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Известная арка в Краматорске
Известная арка в городе/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Разрушенный храм во имя святого Иоанна Предтечи в Краматорске
Разрушенный храм во имя святого Иоанна Предтечи в Краматорске/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Донбасс - это Украина
Донбасс - это Украина/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Памятник«Самолет МиГ-17ПФ» в Краматорске
Памятник«Самолет МиГ-17ПФ» в Краматорске/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
"Не плачь, мама, мы не сдадим Донбасс"
"Не плачь, мама, мы не сдадим Донбасс"/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Поврежденная церковь в Краматорске на фоне мурала
Поврежденная церковь в Краматорске на фоне мурала/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
"Самолет" в Краматорске
"Самолет" в Краматорске/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Поврежденная многоэтажка в Краматорске
Поврежденная многоэтажка/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Краматорск усыпан сгоревшыми авто
Город усыпан сгоревшыми авто/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Местный житель Краматорска
Местный житель Краматорска/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что военный и журналист Юрий Бутусов призвал провести обязательную эвакуацию гражданских из Славянска и Краматорска в Донецкой области из-за усиления российских ударов. По его мнению, ответственность за спасение жителей должна взять Ставка Верховного Главнокомандующего.

Теги:
#Донецкая область #Краматорск #Ян Доброносов