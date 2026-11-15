Огонь и разруха: как сейчас выглядит прифронтовой Краматорск (репортаж Яна Доброносова)

"Русский мир" превращает все в руины

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Россия ежедневно обстреливает Краматорск (Донецкая область) дронами, артиллерией и другим вооружением. Несмотря на постоянные вражеские атаки, город продолжает жить.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в районном центре, который находится примерно в 10 км от фронта. Ситуация в населенном пункте тяжелая, связь плохая, однако на улицах все еще можно встретить местных жителей.

Глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что по состоянию на утро 15 ноября по Краматорску россияне ударили 5 управляемыми авиабомбами — ранен 1 человек, повреждены 6 многоэтажек и помещение благотворительного фонда.

Из-за отсутствия газоснабжения после атаки РФ на критическую инфраструктуру 9 ноября жители готовят еду под открытым небом во дворах. Известно, что с 16 ноября в Краматорске временно прекращают работу все отделения "ПриватБанка" и "Ощадбанка".

Как сейчас выглядит Краматорск

Дороги вблизи фронта защищают антидроновыми сетками/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Дом в Краматорске догорает после вражеской атаки/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Жительница Краматорска кипятит воду во дворе своего многоквартирного дома/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Любовь победит войну/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Огромный плюшевый медведь на улице привлекает птиц/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Бюст Шевченко давно эвакуировали из города/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Краматорск против России/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Известная арка в городе/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Разрушенный храм во имя святого Иоанна Предтечи в Краматорске/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Донбасс - это Украина/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Памятник«Самолет МиГ-17ПФ» в Краматорске/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Не плачь, мама, мы не сдадим Донбасс"/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Поврежденная церковь в Краматорске на фоне мурала/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Самолет" в Краматорске/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Поврежденная многоэтажка/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Город усыпан сгоревшыми авто/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Местный житель Краматорска/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что военный и журналист Юрий Бутусов призвал провести обязательную эвакуацию гражданских из Славянска и Краматорска в Донецкой области из-за усиления российских ударов. По его мнению, ответственность за спасение жителей должна взять Ставка Верховного Главнокомандующего.