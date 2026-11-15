Мосты в Киеве могут заменить понтонами и катерами? Плюсы и минусы альтернатив

Для возобновления пассажирских перевозок по Днепру потребуется согласование с военными

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Паромы и понтоны могут стать в Киеве аварийным решением для перевозки важных грузов. Но заменить мосты они не смогут: такие переправы уязвимы и имеют ограниченные возможности. Пассажирские катера маневренны, однако во время воздушной тревоги людям на воде негде укрыться.

Свою оценку переправ опубликовал в Telegram советник президента Украины, специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов "Флеш". Он также поддержал строительство тоннеля под Днепром, который считает нужным для военных и других задач. По его оценке, при поддержке иностранцев работы займут несколько лет.

Паромы и понтоны помогут перевезти грузы, но зависят от подъездных путей

Бескрестнов считает, что паромная переправа может пригодиться для доставки необходимых грузов в чрезвычайной ситуации. Но для столицы ее возможности, по его оценке, крайне ограничены.

"Паромная переправа. В масштабах Киева – исключительно аварийное решение для важных грузов. Пропускная способность – условно нулевая. Зависит от пирсов с подъездными путями. Пирсы уязвимы для "Шахедов" и ракет", – написал "Флеш".

Понтонной переправе тоже нужны подъезды и развязки. В критической ситуации она поможет доставить важные грузы, считает специалист. Но даже один "Шахед" может нарушить ее работу.

Для работы понтонной переправы нужны подъезды и развязки на берегах Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Бескрестнов поддерживает подготовку аварийного сценария для военных. При этом он считает, что в случае уничтожения всех киевских мостов противник разрушит и паромные, и понтонные переправы.

Катера маневрируют, но ходят рядом с целями атак

Использовать пассажирские катера для сообщения между берегами предложил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. Как пишет "Телеграф", такой вариант создает риски для безопасности пассажиров.

Российские войска время от времени пытаются атаковать мосты, соединяющие берега столицы. Северный и Южный мосты уже пострадали. Бывший заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба также указывает на аварийное состояние моста Патона.

Директор ProMobility Дмитрий Беспалов обращает внимание на то, что во время воздушной тревоги пассажирам катера на реке негде спрятаться. При этом суда шли бы рядом с мостами – объектами атак противника.

"Автобус на мосту во время налета имеет только два варианта: быстро ехать дальше или остановиться. А капитан катера может маневрировать. Это лучше, но опасность уменьшается ненамного", – объясняет руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.

Когда водные перевозки оправданы и чем рискуют люди на берегу

Лакийчук считает водный транспорт оправданным во время войны только в крайнем случае. Например, если транспортный коллапс заставит задействовать все доступные средства для доставки важных грузов.

"Днепр у нас – узкое место. Поэтому мосты и переправы для врага, очевидно, будут объектами первоочередного поражения. Опасность будет и для транспорта, который курсирует рядом с ними", – поясняет Лакийчук.

Эксперт также видит угрозу в скоплениях пассажиров возле причалов. Люди будут ждать рейс на берегу, поэтому опасность связана не только с пересечением реки.

Скопление людей на переправе несет опасность Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Во время военного положения в пределах Киева действует особый режим: движение судов запрещено. Разрешение на выход выдает комендант Северной комендатуры, и только в светлое время суток.

Как сообщал "Телеграф", из центрального бюджета на понтонные переправы в Киеве выделят 1,2 млрд грн.