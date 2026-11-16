Рейды есть — результатов не видно: что известно о государственном контроле вейп-рынка

Отсутствие системного контроля как главная причина сплошной тенизации рынка "электронок" в Украине

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В Нацполиции и ГНС до сих пор отсутствует отдельная статистика нарушений в нелегальном вейп-сегменте , поскольку ее полностью "топят" в общих отчетах о классическом подакцизе. БЭБ громко заявляет о якобы системной борьбе с вейп-схематозом, но за восемь месяцев 2026 года удалось направить в суд только 29 обвинительных актов. У таможенников данные об э-сигаретах вообще надежно спрятаны в общем пуле таможенных кодов вместе с теле- и звукозаписывающей аппаратурой. Госпродпотребслужба же оправдывается, что у нее нет рычагов.

"Телеграф" изучил ответы профильных ведомств на свои информационные запросы и должен констатировать: государственная система в Украине до сих пор не воспринимает нелегальную вейп-индустрию как автономный рынок со своими уникальными законами и особенностями.

Слепая зона: как примитивный вейп-схематоз переигрывает государственный контроль

Украинский вейп-рынок давно напоминает парадоксальное зазеркалье: на уровне законов у нас запрещено продавать почти все, кроме чистого табачного привкуса, а на практике страна уверенно дымит всеми возможными фруктовыми и химическими ароматами.

Пока независимые аналитики фиксируют масштабную сплошную тенизацию этой индустрии ( данные Kantar, например, показывают уровень нелегальности рынка в целом в 93,3%), самым удивительным выглядит другое: три четверти курильщиков покупают свой нелегальный товар совершенно открыто офлайн. Не в законспирированных уголках даркнета, а на ярких островках топовых ТРЦ, в фойе супермаркетов и в тысячах уличных киосков, работающих в Украине буквально на каждом шагу.

Тестовые закупки и рейды по вейп-точкам, проведенные недавно "Телеграфом", наглядно доказали, что под видом "пищевых добавок", глицерина, пропиленгликоля для пищевых и других бытовых нужд в стране спокойно продаются наборы для самостоятельного приготовления запрещенных ароматизированных жидкостей. Никотин покупателю тайно дарят под видом "усилителя вкуса", а безналичные расчеты за вейпы через терминалы маскируются под "развлечения" или "бытовую технику".

Желая выяснить, кто и как контролирует и расследует этот откровенный розничный схематоз, редакция направила официальные запросы в БЭБ, ГНС, Гостаможслужбу, МВД и Госпродпотребслужбу. Мы запросили общие данные по борьбе с нелегальным вейп-рынком, а также прямо указали названия зафиксированных нами фирм с признаками нарушений (среди которых ООО "АТП РИТЕЙЛ", ООО "ДЕВАЙС ТУРБО", ФЛП Передерий Э.А.) и попросили предоставить конкретные данные по их проверкам.

Однако полученные ответы выявили гораздо более серьезный диагноз, чем просто нежелание чиновников ловить конкретных нарушителей. Оказалось, что в нашей стране рынок вейпов до сих пор не рассматривается как отдельная индустрия со своими отдельными правилами игры. Кроме того, вместо внедрения системного контроля, чиновники профильных ведомств нередко демонстрировали удивительную изобретательность в попытках откреститься от проверок конкретных брендов и скрыть собственную аналитическую слепоту за удобными юридическими отписками.

Почему государство не видит вейп-схематоза? Инфографика "Телеграфа"

400 тысяч проверок "для галочки", или Почему Нацполиция не видит вейп-индустрию

Из ответов Нацполиции, полученных редакцией, становится понятным, что она, похоже, сама не владеет точными данными, что действительно происходит с вейпами, потому что не ведет отдельной статистики, сваливая подакцизные товары в один общий мешок.

На бумаге деятельность Нацполиции выглядит масштабно: в течение 2025–2026 годов полицейские провели 431 784 проверки объектов возможной нелегальной реализации табачной продукции, включая 83 860 рынков, более 69 тысяч мест стихийной торговли и более 278 тысяч магазинов и киосков.

Однако реальный результат этих визитов мизерный. С 1 января 2026 года полицейскими задокументировано только 5 936 протоколов об административных правонарушениях по статье 156 КУоАП. По ним изъято всего 6 995 штук электронных сигарет и чуть более 818 литров жидкостей к ним.

В Нацполиции признали, что вейп-индустрия для них фактически не существует как отдельный объект аналитики: "не формируется отдельная статистическая отчетность по результатам деятельности в направлении противодействия незаконному обороту электронных сигарет и жидкостей для них".

Выделение вейп-показателей для ведомства слишком сложно, поскольку это "требовало бы проведения дополнительной работы по сбору, проработке, сопоставлению и обобщению информации, содержащейся в различных документах и информационных ресурсах".

Аналогично полиция не ведет учет в онлайн-сегменте: "отдельный статистический учет информации по совокупности критериев, определенных в запросе, в частности, по количеству интернет-магазинов, вебсайтов и Telegram-каналов… Национальной полицией не осуществляется".

Ответ Нацполиции на запрос "Телеграфа"

Поэтому о какой системности или правительственной стратегии можно говорить, если профильное правоохранительное ведомство не отделяет отчетность, обобщает данные "под общую гребенку" табака и проводит сотни тысяч осмотров, которые завершаются минимальным результатом?

Тайны фискального двора: как Налоговая оберегает репутацию вейп-шопов

Аналогичную картину с массовым обобщением показателей и нежеланием выделять вейп-индустрию демонстрирует и Государственная налоговая служба Украины (ГНС). Редакция "Телеграфа" обратилась к фискалам с запросами относительно контроля розничного вейп-сегмента и результатов проверок конкретных торговых точек. И увидела, что ГНС уж очень не горит желанием раскрывать информацию об участниках сделок на этом рынке.

Ответ Налоговой на запрос "Телеграфа"

В ответе ГНС выдала парадную статистику: за январь — август 2026 года проведено более 20 тысяч фактических проверок торговцев алкоголем, табаком и вейпами, выявлено 26 тысяч нарушений и применено штрафов на 1 532,84 млн гривен. Однако за этими цифрами скрывается знакомая аналитическая слепота. Ведомство отказалось предоставить данные о вейп-сегменте, заявив, что информация "аккумулируется в сгруппированном виде… без разграничения товаров".

Кроме того, в Классификации доходов бюджета не предусмотрен отдельный учет акциза на вейп-жидкости — этот поток просто тонет в общих табачных графах. При этом на всю страну официально действует только 576 розничных лицензий.

Относительно изучения деятельности конкретных фирм-фигурантов (ООО "АТП РИТЕЙЛ", ООО "ДЕВАЙС ТУРБО" и ФОП Передерий Э.А.), ГУ ГНС в г. Киеве признало, что провело по ним 10 фактических и одну документальную проверку. Однако суммы штрафов фискалы засекретили как конфиденциальные, поскольку их обнародование "угрожает охраняемым законом правам субъектов… может нанести существенный ущерб их гражданским правам, деловой репутации, личной безопасности".

Ответ ГНС на запрос "Телеграфа"

Ответ ГНС на запрос "Телеграфа"

Эта забота о "репутации" выглядит цинично на фоне другого признания ГНС: у фигуранта расследования — ФОП Передерий Э.А. (ТРЦ Smart Plaza Obolon) вообще нет лицензии на торговлю подакцизной продукцией.

Выходит, оберегать от огласки штрафы безлицензионного торговца под крышей ТРЦ — теперь это называется защитой закона. Логика налоговиков удивляет: когда дельцы маскируют расчеты и "впаривают" никотин вне чека — это в пределах нормы, а когда журналисты хотят узнать о наказании — это становится едва ли не государственной тайной.

Электроника вместо никотина: как Таможня "прячет" импортеров э-сигарет в сборной солянке импорта

Вслед за налоговиками стену секретности решила выстроить и Государственная таможенная служба Украины. Хотя "Телеграф" в своих пунктах запроса интересовался в первую очередь общей стоимостью изъятого у "нелегалов" имущества и судебной статистикой без акцента на названия конкретных фирм или брендов, таможенники все равно решили ограничить доступ к этим данным. Ведомство отказалось детализировать объемы конфискаций, сославшись на статью 11 Таможенного кодекса Украины, которая защищает информацию о перемещаемых через границу товарах.

Ответ Таможенной службы на запрос "Телеграфа"

Впрочем, кое-какие обобщенные цифры Таможня все же предоставила, и они оказались удивительно интересными, поскольку так же могут говорить об отсутствии системного подхода по анализу ситуации с электронными сигаретами. Во-первых, таможенники в ответ на наш запрос относительно объемов импорта этой группы товаров показали информационную "солянку" из устройств по обобщенному коду 8543 40 00 00 УКТ ВЭД, среди которых вместе с электронными сигаретами — электрическое оборудование, аппаратура для записи звука и изображения и т.д.

Цифры, предоставленные Таможенной службой

Во-вторых, цифры легального импорта за первое полугодие 2026 года демонстрируют очевидный разрыв. Объем ввоза самих электронных устройств (той самой "телевизионной солянки"), по данным таможенников, якобы составил аж 208 тонн. В то же время легальный импорт готовых никотиновых жидкостей за этот же период составил мизерные 2,1 тонны (на сумму 237,8 тыс. долларов). Соотношение – всего 10 килограммов официальной заправки на каждую тонну ввезенных гаджетов.

Это наглядно подтверждает: рынок питается масштабным внутренним "самозамесом" и подпольным разливом сырья внутри Украины. Сама же Таможня, похоже, борется с этим косметически: за 8 месяцев 2026 года выявлено лишь 70 попыток незаконного перемещения э-сигарет и жидкостей на общую сумму 9,13 млн гривен.

Системная теория и скромный выхлоп: как БЭБ ищет организаторов вейп-схем

Официальный ответ на информационный запрос "Телеграфу" предоставило также Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Исходя из нее, можно констатировать, что меры БЭБ остаются недостаточными, чтобы перекрыть кислород гибкому теневому рынку.

Редакция обратилась к детективам, чтобы выяснить четкую статистику: сколько уголовных производств было открыто с 1 января 2026 года, сколько дел дошло до суда и, главное, какая сумма ущерба была реально возмещена государству от ликвидации нелегальных вейп-схем.

В своем ответе ведомство пытается убедить в якобы комплексном характере своей работы. Аналитики БЭБ отмечают, что отдельная торговая точка на рынке — это лишь конечное звено разветвленной схемы, поэтому их усилия якобы направлены на установление организаторов, источников происхождения продукции, каналов ее поставок, мест хранения и документирования движения средств.

Ответ БЭБ на запрос "Телеграфа"

Ответ БЭБ на запрос "Телеграфа"

Однако реальный "выхлоп" этой правильной на словах стратегии в масштабах всего украинского рынка выглядит довольно сдержанно. В течение января — августа 2026 года детективы БЭБ внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения только о 40 уголовных производствах, связанных с незаконным оборотом жидкостей для э-сигарет. За этот же период о подозрении сообщили 39 лицам, а в суд направлено всего 29 обвинительных актов.

Ведомство отчитывается о масштабных мероприятиях — например, изъятии компонентов и оборудования ориентировочной стоимостью более 30 млн грн в Киевской области и закрытии группы из 38 магазинов в Винницкой области. Однако 40 дел на всю страну, где теневой сегмент измеряется десятками тысяч точек… Как-то не слишком вдохновляет, согласитесь.

Кроме того, как только речь заходит о финансовых результатах, БЭБ подтверждает пробелы мониторинга: орган, созданный для защиты экономики, не ведет отдельного подсчета средств, возвращенных в бюджет от борьбы с теневым вейпом. Детективы официально признали: "Информация о сумме реально возмещенного государству ущерба в уголовных производствах указанной категории отдельно не обобщается и не учитывается". За весь 2025 год у них вообще "отсутствует статистическая информация о количестве обвинительных актов… в запрашиваемом разрезе".

Госпродпотребслужба: бюрократический футбол под прикрытием Минздрава — 114 проверок на всю страну

Из ответов Госпродпотребслужбы, которая по закону должна наказывать за продажу ароматизированных смесей или вейпов подросткам, становится ясно, что во время военного положения ведомство оказалось в ловушке ограничений. Даже при наличии жалобы гражданина оно не может выйти на рейд самостоятельно: обязано каждый раз обращаться в Минздрав Украины для получения индивидуального приказа о согласовании проверки.

Ответ Госпродпотребслужбы по запросу "Телеграфа"

Ответ Госпродпотребслужбы по запросу "Телеграфа"

Из-за этого сложного документооборота мероприятия носят символический характер: за 9 месяцев 2026 года Госпродпотребслужба осуществила лишь 114 внеплановых проверок по всей Украине, применив санкции к 66 субъектам на общую сумму 1,3 млн гривен. Выходит, что, пока чиновники месяцами согласовывают бумаги ради одной точки, тысячи нелегальных вейп-шопов спокойно работают, ведь бюрократический футбол нивелирует оперативность реагирования государства.

Однако наибольшее удивление вызывает попытка чиновников оправдать бездействие искажением правовых норм. В ответе ведомство утверждает, что закон якобы "не устанавливает требований" к распространению никобустеров. Это заявление не слишком соответствует действующему законодательству. Напомним, часть 2 статьи 23 Закона № 3817-IX содержит прямой запрет на розничную торговлю или бесплатное распространение никотина отдельно или в наборах. Кроме того, статья 16 Закона № 2899-IV строго запрещает какое-либо дарение табачных изделий и э-сигарет. Называя прямое игнорирование закона "отсутствием требований", ведомство, похоже, просто расписывается в нежелании замечать розничный схематоз.

Несмотря на наличие строгих законов, нелегальный вейп-рынок в Украине чувствует себя комфортно именно из-за отсутствия координированного контроля со стороны государства. Пока Таможня в своих ответах смешивает никотиновые гаджеты с телевизорами, Налоговая прячет аналитику в общих алкогольных отчетах, а Нацполиция проводит сотни тысяч осмотров "для галочки" — контролирующие органы воюющей страны предпочитают воевать с бумагами и оберегать "конфиденциальность" нарушителей, вместо того, чтобы реально контролировать это специфический сектор.

Возможно, государству пора наконец-то признать реальный масштаб тенизации вейп-индустрии и полностью изменить философию расследования табачного схематоза? И вместо попыток загонять инновационный рынок под "общую гребенку" классического подакциза, сегмент электронных сигарет необходимо выделить в отдельную категорию контроля и обеспечить системное отслеживание выполнения уже действующего законодательства?

Иначе разрозненные усилия ведомств так и будут оставаться хаотическим бегом по кругу, а нелегальное обращение жидкостей — сплошной теневой дырой, которая ежегодно вымывает из бюджета страны, по данным аналитиков, не менее 18 миллиардов гривен.