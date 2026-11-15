Берет регион "на прицел". Зеленский озвучил новую тактику ударов России по Украине

В нескольких областях действуют аварийные отключения, энергетики восстанавливают поврежденное оборудование

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Россия изменила тактику атак на украинскую энергосистему. Теперь враг выбирает отдельный регион Украины и несколько суток атакует его энергетическую инфраструктуру – сети и подстанции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, больше всего попаданий с начала сентября зафиксировали на Днепровщине.

Россия сосредотачивает удары в одном регионе

Зеленский отметил, что с начала сентября на Днепропетровщине зафиксировали 131 попадание, в Киевской области – 125, в Житомирской и Сумской областях – более сотни. Именно в регионах с наибольшим количеством попаданий сосредоточено больше задач для энергетиков, коммунальных служб и ГСЧС Украины.

"Россияне так действуют, что берут один регион как специальную мишень и несколько суток сосредотачиваются на ударах по этому региону – по всему, по сетям, по подстанциям", – сказал Зеленский.

По словам президента, новые воздушные тревоги и повторные удары значительно усложняют восстановление. В то же время, все необходимые силы привлечены к работам, оборудование есть. Части потребителей электричество уже возвращают, но предстоит еще значительный объем ремонта.

Отключения в Запорожье, Днепре, Сумах и Харькове

В воскресенье, 15 ноября, из-за российских атак в ряде областей Украины введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация в Запорожье, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Запорожье и область. Из-за российских обстрелов повреждено электрооборудование, значительное количество потребителей осталось без света. В регионе ввели аварийные отключения. Важные объекты перевели на резервное питание, больницы продолжают оказывать помощь в обычном режиме. Коммунальные службы работают над восстановлением водоснабжения и тепла.

Больницы Запорожья работают на резервном питании Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Днипро и область. Повреждение магистральных электросетей оставило без электроснабжения часть Днипра и Каменского, а также часть населённых пунктов Днипровского и Каменского районов. Действуют аварийные отключения. По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, больницы и критическая инфраструктура переходят на генераторы.

Сумы. С начала сентября область претерпела более сотни попаданий. Президент назвал ее среди регионов, где из-за последствий российских ударов больше всего работы для энергетиков, коммунальщиков и спасателей.

Харьковская область. Вечером 15 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме применили аварийные отключения. Они действуют одновременно с почасовыми графиками. Для промышленных потребителей и бизнеса в течение суток также предусмотрены ограничения мощности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине идет отопительный сезон, однако тепло пришло не во все дома. Часть жителей уже жалуется на слишком горячие батареи и большие счета, в то время как другие до сих пор вынуждены мерзнуть в собственных домах.