Россия была под массированной атакой: пожар на нефтебазе и десятки дронов на Москву (видео)

Мэр Москвы заявил о 82 сбитых дронах с вечера 15 ноября

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В ночь на 16 ноября Россию массированно атаковали беспилотники. Под ударом была Ростовская область: взрывы прогремели в городах Азов, Таганрог, Батайск и Ростов-на-Дону, а власти Москвы заявили о сбитии почти сотни дронов, летевших в сторону столицы России.

Ростовская область

Канал Exilenova+ сообщил о пожаре в Азове после взрыва. По предварительным данным под удар попала нефтебаза вблизи Азовского морского порта.

Предварительно – поражение в районе нефтебазы, расположенной вблизи улицы Кондаурова. Фото: Exilenova+ Источник: Exilenova+

По словам местных жителей, взрывы прогремели без объявления воздушной тревоги. Уведомления поступили позже.

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Нефтебаза в Азове могла попасть под удар — что о ней известно

Город Азов расположен недалеко от Азовского моря, и имеет собственную портовую инфраструктуру, в том числе терминалы для хранения и перевалки нефтепродуктов. Терминал "Азовпродукт" работает со светлыми нефтепродуктами, продуктами нефтехимии и метанолом.

"Азовпродукт" является частью транспортно-логистической инфраструктуры юга России. Мощность приемки и отгрузки продукции нефтебазы достигает 60 тысяч тонн в месяц.

Москва и Ярославль

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19:00 15 ноября якобы было сбито более 80 беспилотников, летевших в направлении столицы РФ. Он добавил, что "на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Власти Ярославской области РФ заявили, что в регионе отбивают воздушную атаку. В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В аэропорту Ярославля временно ограничили прием и выпуск самолетов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как рассказывал "Телеграф" 13 ноября дроны остановили Волгоградский НПЗ. Россияне стояли в очередях на АЗС.