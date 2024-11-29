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Считайте доходы правильно. Какие месяцы влияют на сумму субсидии в декабре

Автор
Галина Михайлова
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Сумма субсидии зависит от средней суммы дохода на семью
Сумма субсидии зависит от средней суммы дохода на семью. Фото Freepik

Простое объяснение, какой доход указать в декларации

Субсидия с 1 декабря будет назначаться не с начала отопительного периода в октябре, а с месяца обращения за этим видом помощи к государству. Тем, кто только готовится подать документы, следует знать, что на сумму субсидии непосредственно влияют доходы членов домохозяйства и их семей.

Прибыли и расходы семьи указываются в декларации при подаче документов. Следует знать, что доход учитывают только полученный в определенный период. В Пенсионном фонде опубликовали простую схему, показывающую в левом столбце месяц представление документов, в правом — за какой период подсвечивать доходы.

Как учитывают доход на субсидию
Как учитывают доход на субсидию

Также для пенсионеров – отдельные правила. Если человек представляет документы с начала отопительного сезона, учтут размер пенсии за август, если с начала неотапливаемого сезона — размер пенсии за март, если не с начала сезона ситуация сложнее. Учитывают сумму пенсионной выплаты за идущий перед месяцем месяц, предшествующий тому, из которого назначена субсидия.

В перечень доходов входят не только зарплата и пенсия, но и стипендия студентов, пособие по безработице, дивиденды от ценных бумаг, деньги из-за границы или продажи имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после принятия решения об отказе, неназначении или назначении субсидии, решения должны сообщить в течение трех дней. Узнать о назначении субсидии можно онлайн.

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