Что можно заметить, если посмотреть на книгу со стороны верхнего обреза

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Форму корешка выбирают с учётом толщины и веса книжного блока: у тонких изданий его часто оставляют прямым, а у тяжёлых томов округляют, чтобы блок лучше держал форму. На раскрытие книги влияет и то, как блок соединён с переплётом.

На примере трёх книг разницу между такими конструкциями объясняет автор аккаунта @d.0.f.a.m.i.n в Threads. Книжный блок – это скреплённые страницы, а у корешка есть две части: сторона блока, где эти страницы соединены, и наружная спинка переплёта.

Когда корешок оставляют прямым, а когда округляют

У тонкой книги блок лёгкий и не проседает под собственным весом, поэтому его корешок можно оставить плоским. У толстого тома корешковой части блока при изготовлении придают выпуклую форму. Округление помогает уменьшить нагрузку на нити и клеевой слой при раскрытии книги.

"Стандартное правило на производстве такое: при толщине блока до 15 мм делаем прямой корешок, а всё, что толще 20 мм, уже желательно округлять, чтобы блок не проседал", – поясняет автор аккаунта @d.0.f.a.m.i.n.

При толщине блока от 15 до 20 мм, по словам автора, выбор формы оставляют за дизайнером. Речь идёт именно о толщине скреплённых страниц без крышек переплёта. У двух книг с одинаковым числом страниц этот размер может различаться из-за толщины бумаги.

Толщину книжного блока измеряют без крышек переплёта

Зачем оставляют зазор между блоком и переплётом

У отстающего, или полого, корешка спинка переплёта не приклеена вплотную к корешку блока. В одном из вариантов такой конструкции используют гильзу – полую бумажную деталь. Когда книгу открывают, корешок блока изгибается вместе со страницами, а наружная спинка может сохранять свою форму.

Прямой и округлённый – это описания формы корешка, а отстающий – описание его конструкции. Эти признаки могут сочетаться: у самой толстой книги в стопке корешок одновременно округлён и отделён от блока заметным зазором.

Округлённый корешок может быть отстающим

Форму корешка и способ крепления блока к переплёту определяют отдельно

Чем открытый корешок отличается от полого

У открытого корешка место скрепления страниц остаётся на виду. В варианте, который описывает автор @d.0.f.a.m.i.n, блок соединён с крышками через форзацы – листы у начала и конца книги.

Такой переплёт позволяет раскрыть книгу на 180°. Разницу можно заметить и у закрытых книг: у полого корешка есть наружная спинка, а у открытого видна сама корешковая часть блока.

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