В акцию также вошли сыры, крабовые палочки и паста с морепродуктами

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В "АТБ" скидки на молочные продукты, для которых указаны старая и акционная цены, составляют от 6,40 до 47 грн за упаковку. Глазированный сырок подешевел с 19,30 до 12,90 грн, а сливочное масло – со 126,90 до 79,90 грн.

Как сообщает "Телеграф", акция продлится до 1 декабря 2026 года включительно.

Больше читайте в материале: "В "АТБ" можно хорошо сэкономить: скидки достигают 45%"

На двух видах йогурта "Молокія" можно сэкономить более 17 грн за упаковку.

Сколько гривен сэкономят на йогуртах, масле и сырках

Белый йогурт "Молокія" (300 г) стоит 29,90 грн вместо 47,50 грн – экономия составляет 17,60 грн. Йогурт "Молокія" по-гречески в упаковке такого же веса продают за 35,90 грн вместо 57 грн – на 21,10 грн дешевле.

Скидка в 47 грн действует на сливочное масло "Ферма" жирностью 72,6% в упаковке 180 г. По 6,40 грн можно сэкономить на каждом глазированном сырке "Ферма" (36 г) – ванильном, со сгущенным молоком или со вкусом вишни и черешни.

Кисломолочные напитки "Лактонія Імун+" с клубникой или мультифруктом (100 г) стоят по 15,50 грн вместо 22,90 грн. Скидка на каждую бутылочку составляет 7,40 грн.

Белый йогурт "Молокія" и йогурт по-гречески подешевели на разные суммы

Акционные цены на сыры, крабовые палочки и пасту с морепродуктами

Сыры SOT Гауда, Маасдам и Гауда без лактозы стоят по 64,90 грн за 150 г. Плавленый сыр "Комо" (75 г) продают за 19,90 грн, а мягкие сыры "Моцарела" и "Сулугуні" от "Своя лінія" – по 57,50 грн за 180 г.

Крабовые палочки "Своя линия" стоят 99,90 грн за 500 г, а "Водный Мир" – 119,90 грн за 520 г. Пасту "Своя линия" с кальмаром и креветками продают за 38,90 грн за 160 г.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать космических цен на масло и что не так с прогнозом о 115 грн за литр.