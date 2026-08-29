"Шахтер" в Лиге чемпионов: расписание и результаты матчей (видео)
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Горняки сыграют в сильнейшем еврокубке как минимум 8 матчей
В субботу, 29 августа, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27. В частности, календарь игр узнал и донецкий "Шахтер".
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей Горняков в ЛЧ. Дончане стартуют в главном еврокубке гостевым поединком против ПСВ.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов (обновляется)
- 10 сентября 2026 года. 19:45. ПСВ — "Шахтер"
- 14 октября 2026 года. 22:00. "Шахтер" — АЕК
- 21 октября 2026 года. 22:00. "Интер" — "Шахтер"
- 3 ноября 2026 года. 19:45. "Шахтер" — "Спортинг"
- 25 ноября 2026 года. 22:00. "Шахтер" — "Фенербахче"
- 9 декабря 2026 года. 19:45. "Слован" — "Шахтер"
- 20 января 2027. 22:00. "Лейпциг" — "Шахтер"
- 27 января 2027. 22:00. "Шахтер" — "Реал"
Формат турнира
Каждая команда проводит 8 матчей против 8 разных соперников. Из них 4 матча клуб играет дома и 4 — на выезде. На этом этапе клубы из одной страны не могут сыграть друг с другом, а в соперники каждой команде могло достаться максимум по два представителя одной ассоциации.
Распределение мест после общего этапа
По итогам 8 туров команды распределяются в единой таблице следующим образом:
- Места с 1-го по 8-е: напрямую выходят в 1/8 финала.
- Места с 9-го по 24-е: попадают в стыковые матчи (раунд плей-офф), где разыгрывают оставшиеся 8 путевок в 1/8 финала.
- Места с 25-го и ниже: окончательно завершают еврокубковый сезон.
Стадия плей-офф
С раунда 1/8 финала турнир продолжается по классической олимпийской системе на выбывание: матчи дома и на выезде вплоть до финала, который состоит из одной игры.
Напомним, "Шахтер" попал в основной этап Лиги чемпионов без квалификации из-за высокого личного рейтинга и победы в первенстве Украины. Горняки во время жеребьевки находились в 3-й корзине. Отметим, все остальные украинские клубы не смогли преодолеть квалификацию. ЛНЗ и "Полесье" вылетели во втором отборочном раунде Лиги конференций (3-й по силе еврокубок) от "Гента" и "Копенгагена", а "Динамо" проиграло "Карабаху" в 3-м отборочном раунде ЛК.