"Шахтер" в Лиге чемпионов: расписание и результаты матчей (видео)

Горняки сыграют в сильнейшем еврокубке как минимум 8 матчей

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В субботу, 29 августа, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27. В частности, календарь игр узнал и донецкий "Шахтер".

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей Горняков в ЛЧ. Дончане стартуют в главном еврокубке гостевым поединком против ПСВ.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов (обновляется)

Календарь матчей Шахтера в основном этапе Лиги чемпионов/Фото: ФК

10 сентября 2026 года. 19:45. ПСВ — "Шахтер"

14 октября 2026 года. 22:00. "Шахтер" — АЕК

21 октября 2026 года. 22:00. "Интер" — "Шахтер"

3 ноября 2026 года. 19:45. "Шахтер" — "Спортинг"

25 ноября 2026 года. 22:00. "Шахтер" — "Фенербахче"

9 декабря 2026 года. 19:45. "Слован" — "Шахтер"

20 января 2027. 22:00. "Лейпциг" — "Шахтер"

27 января 2027. 22:00. "Шахтер" — "Реал"

Формат турнира

Каждая команда проводит 8 матчей против 8 разных соперников. Из них 4 матча клуб играет дома и 4 — на выезде. На этом этапе клубы из одной страны не могут сыграть друг с другом, а в соперники каждой команде могло достаться максимум по два представителя одной ассоциации.

Распределение мест после общего этапа

По итогам 8 туров команды распределяются в единой таблице следующим образом:

Места с 1-го по 8-е: напрямую выходят в 1/8 финала.

напрямую выходят в 1/8 финала. Места с 9-го по 24-е: попадают в стыковые матчи (раунд плей-офф), где разыгрывают оставшиеся 8 путевок в 1/8 финала.

попадают в стыковые матчи (раунд плей-офф), где разыгрывают оставшиеся 8 путевок в 1/8 финала. Места с 25-го и ниже: окончательно завершают еврокубковый сезон.

Стадия плей-офф

С раунда 1/8 финала турнир продолжается по классической олимпийской системе на выбывание: матчи дома и на выезде вплоть до финала, который состоит из одной игры.

Напомним, "Шахтер" попал в основной этап Лиги чемпионов без квалификации из-за высокого личного рейтинга и победы в первенстве Украины. Горняки во время жеребьевки находились в 3-й корзине. Отметим, все остальные украинские клубы не смогли преодолеть квалификацию. ЛНЗ и "Полесье" вылетели во втором отборочном раунде Лиги конференций (3-й по силе еврокубок) от "Гента" и "Копенгагена", а "Динамо" проиграло "Карабаху" в 3-м отборочном раунде ЛК.