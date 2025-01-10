Эта дешевая рыба получится нереально вкусной: как приготовить хек в кисло-сладком соусе (видео)
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Она выглядит празднично и подходит к любому столу
Такая рыба как скумбрия или хек достаточно популярны среди хозяек. Первую можно замариновать или запечь, а хек потушить в вкуснейшем маринаде, благодаря которому блюдо получится ресторанным.
Речь идет о рецепте хека в кисло-сладком соусе. А поделились им на Instagram-странице "_fil.anna_".
Как приготовить рыбу в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
- хек – 1 кг;
- мука;
- лук – 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
Ингредиенты для маринада (стакан 200 мл):
- вода – 1 ст.;
- сахар – 1 ст.;
- масло – ½ ст.;
- томатный соус – 400 г;
- уксус – ½ ст.;
- соль;
- перец;
- любимые специи;
Способ приготовления:
1.Рыбу помыть, просушить и нарезать на небольшие кусочки.
2.Запанировать рыбу в муке и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон.
3.Лук и болгарский перец тонко нарезать.
4.Сложить в кастрюлю слоями: лук/перец – рыба – лук/перец – рыба.
5.Приготовить маринад, смешав воду, сахар, растительное масло, томатный соус, соль, специи.
6.Добавить уксус и снова довести до кипения.
7.Залить рыбу горячим маринадом и полностью остыть при комнатной температуре.
8.Отправить на ночь в холодильник.