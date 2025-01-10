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Эта дешевая рыба получится нереально вкусной: как приготовить хек в кисло-сладком соусе (видео)

Автор
Мария Швец
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Эта ароматная рыба, тушеная в томатном соусе с овощами, специями и зеленью, вкусная и в горячем и холодном виде
Эта ароматная рыба, тушеная в томатном соусе с овощами, специями и зеленью, вкусная и в горячем и холодном виде. Фото shuba.life

Она выглядит празднично и подходит к любому столу

Такая рыба как скумбрия или хек достаточно популярны среди хозяек. Первую можно замариновать или запечь, а хек потушить в вкуснейшем маринаде, благодаря которому блюдо получится ресторанным.

Речь идет о рецепте хека в кисло-сладком соусе. А поделились им на Instagram-странице "_fil.anna_".

Как приготовить рыбу в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

  • хек – 1 кг;
  • мука;
  • лук – 1 шт.;
  • болгарский перец – 1 шт.;

Ингредиенты для маринада (стакан 200 мл):

  • вода – 1 ст.;
  • сахар – 1 ст.;
  • масло – ½ ст.;
  • томатный соус – 400 г;
  • уксус – ½ ст.;
  • соль;
  • перец;
  • любимые специи;

Способ приготовления:

1.Рыбу помыть, просушить и нарезать на небольшие кусочки.

2.Запанировать рыбу в муке и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон.

3.Лук и болгарский перец тонко нарезать.

4.Сложить в кастрюлю слоями: лук/перец – рыба – лук/перец – рыба.

5.Приготовить маринад, смешав воду, сахар, растительное масло, томатный соус, соль, специи.

6.Добавить уксус и снова довести до кипения.

7.Залить рыбу горячим маринадом и полностью остыть при комнатной температуре.

8.Отправить на ночь в холодильник.

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#Риба #Хек #Готовим дома