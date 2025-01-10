Эта дешевая рыба получится нереально вкусной: как приготовить хек в кисло-сладком соусе (видео)

Она выглядит празднично и подходит к любому столу

Такая рыба как скумбрия или хек достаточно популярны среди хозяек. Первую можно замариновать или запечь, а хек потушить в вкуснейшем маринаде, благодаря которому блюдо получится ресторанным.

Речь идет о рецепте хека в кисло-сладком соусе. А поделились им на Instagram-странице "_fil.anna_".

Как приготовить рыбу в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

хек – 1 кг;

мука;

лук – 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

Ингредиенты для маринада (стакан 200 мл):

вода – 1 ст.;

сахар – 1 ст.;

масло – ½ ст.;

томатный соус – 400 г;

уксус – ½ ст.;

соль;

перец;

любимые специи;

Способ приготовления:

1.Рыбу помыть, просушить и нарезать на небольшие кусочки.

2.Запанировать рыбу в муке и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон.

3.Лук и болгарский перец тонко нарезать.

4.Сложить в кастрюлю слоями: лук/перец – рыба – лук/перец – рыба.

5.Приготовить маринад, смешав воду, сахар, растительное масло, томатный соус, соль, специи.

6.Добавить уксус и снова довести до кипения.

7.Залить рыбу горячим маринадом и полностью остыть при комнатной температуре.

8.Отправить на ночь в холодильник.