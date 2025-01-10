Ця дешева риба вийде нереально смачною: як приготувати хек у кисло-солодкому соусі (відео)

Вона виглядає святково та підходить до будь-якого столу

Така риба як скумбрія або хек є досить популярними серед господинь. Першу можна замаринувати чи запекти, а хек потушкувати у надзвичайно смачному маринаді, завдяки якому страва вийде ресторанною.

Йдеться про рецепт хека у кисло-солодкому соусі. А поділилися ним на Instagram-сторінці "_fil.anna_".

Як приготувати рибу у кисло-солодкому соусі

Інгредієнти:

хек – 1 кг;

борошно;

цибуля – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

Інгредієнти для маринаду (склянка 200 мл):

вода – 1 скл.;

цукор – 1 скл.;

олія – ½ скл.;

томатний соус – 400 г;

оцет – ½ скл.;

сіль;

перець;

улюблені спеції;

Спосіб приготування:

1.Рибу помити, просушити та нарізати на невеличкі шматочки.

2.Запанірувати рибу в борошні та обсмажити до золотистого кольору з обох сторін.

3.Цибулю і болгарський перець тонко нарізати.

4.Скласти в каструлю шарами: цибуля/перець — риба — цибуля/перець – риба.

5.Приготувати маринад, змішавши воду, цукор, олію, томатний соус, сіль, спеції. Закип'ятити та вимкнути.

6.Додати оцет та знову довести до кипіння.

7.Залити рибу гарячим маринадом та дати повністю охолонути при кімнатній температурі.

8.Відправити на ніч до холодильника.