Выйдут полезными и сочными: что добавить к котлетам из тунца (видео)

Готовятся быстро и легко

Рыбные котлеты любят не все, считая, что это блюдо преимущественно получается суховатым. Однако даже из нежирной рыбы можно вкусно приготовить это блюдо, зная некоторые секреты.

Рецептом вкусных котлет из тунца с нами поделился известный шеф-повар Эктор Хименес Браво. Опубликовал он его на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить котлеты из тунца

Ингредиенты

тунец – 1 банка;

морковь – 1 шт.;

кабачок – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

зелень;

соль;

перец;

специи;

сок лимона – половина;

яйца – 2-3 шт.;

мука – 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Тунец выложить в глубокую миску и размять вилкой.

2.Моркву и кабачок натереть на большой терке и добавить к тунцу.

3.Лук порезать кубиком, зелень измельчить и тоже высыпать в миску.

4.Добавить соль, перец, специи и сок лимона.

5.Добавить яйца и муку и снова перемешать.

6. Формировать котлетки и жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.