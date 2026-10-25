Украина перешла на зимнее время. Как узнать, который час в Киеве, Львове, Днепре и Одессе

Наша страна имеет один часовой пояс на все регионы

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В воскресенье, 25 октября, утром в 4:00 Украина перешла на зимнее время. Это означает, что стрелки часов перевели на один час назад.

"Телеграф" расскажет, как понять, который час сейчас и где проверить точность часов. Заметим, что перевод часов не происходит на всех устройствах автоматически.

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Который час сейчас в Днепре, Киеве, Одессе и Львове

В 4 утра 25 октября часы перевели на час назад, то есть на 3 утра. Таким образом в воскресенье три часа было дважды, что может многих путать. Однако во всех городах Украины время одинаковое, даже на востоке и западе, которые частично захватывают другие часовые пояса.

То есть в Днепре или Львове, Киеве или Одессе в 4 утра 25 октября часы переводят на 3 утра. Таким образом, сутки якобы увеличиваются на один час. Заметим, что обычно автоматически переводятся только те часы, которые имеют соответствующую функцию или подключены к сети.

Куда переводить стрелки часов. Фото: Сгенерировано ИИ

Как проверить который час сейчас

Для этого подойдет любой браузер, где нужно ввести следующий запрос: "Который час в Киеве сейчас" или "Сколько часов по киевскому времени". Так, поисковая система покажет точное время, что позволит украинцам не путаться.

После пробуждения в воскресенье, 25 октября, нужно обязательно проверить правильность времени на всех устройствах, чтобы не путаться и не опоздать куда-нибудь.

Напомним, после одного решения, принятого весной 1930 года, часы во всем СССР показывали неправильное время. Исправить это не удавалось десятилетиями, а всему виной была ошибка Сталина.