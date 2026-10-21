Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе

Покупателям предлагают немало выгодных акционных предложений на этой неделе.

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С 21 по 27 октября в "АТБ" будут действовать скидки на широкий ассортимент товаров. По акционным ценам можно будет приобрести шоколад, мороженое, чай, кофе, молочные продукты, напитки и мясные изделия, а также средства для стирки, гигиены и ухода за собой.

На некоторые товары цены снизили почти наполовину. Например, мороженое "Monaco" от "Три Медведя" стоит 37,90 грн вместо 69,50 грн, а молотый кофе "Чорна Карта" "Арабика" – 140,60 грн вместо 237,70 грн. Подробнее о выгодных предложениях написал "Телеграф".

Мороженое: пломбир, фисташка и необычные вкусы

В этой категории есть порционное мороженое и большие упаковки для всей семьи.

Мороженое "Monaco" "Черничный чизкейк" от "Три Медведя", 100 г – 37,90 грн вместо 69,50 грн (−45%).

вместо 69,50 грн (−45%). Мороженое "Monaco" со вкусом "макарон-юдзу" от "Три Медведя", 100 г – 37,90 грн вместо 69,50 грн (−45%).

вместо 69,50 грн (−45%). Мороженое "Monaco" со вкусом "манго-меренга" от "Три Медведя", 100 г – 37,90 грн вместо 69,50 грн (−45%).

вместо 69,50 грн (−45%). Мороженое "Три Ведведі" "Фисташка", 0,5 кг – 143,90 грн вместо 261,90 грн (−45%).

вместо 261,90 грн (−45%). Мороженое "Хрещатик" пломбир в вафельном стаканчике, 70 г – 19,90 грн вместо 35,50 грн (−43%).

вместо 35,50 грн (−43%). Мороженое "Хрещатик" шоколадный пломбир в вафельном стаканчике, 70 г – 19,90 грн вместо 35,50 грн (−43%).

вместо 35,50 грн (−43%). Мороженое "Хрещатик" пломбир "Крем-брюле" в вафельном стаканчике, 70 г – 19,90 грн вместо 35,50 грн (−43%).

вместо 35,50 грн (−43%). Мороженое "Хрещатик" фисташковый пломбир в вафельном стаканчике, 70 г – 19,90 грн вместо 35,50 грн (−43%).

вместо 35,50 грн (−43%). Мороженое "Хрещатик" на печенье с какао "Сэндвич", 75 г – 25,90 грн вместо 45,50 грн (−43%).

вместо 45,50 грн (−43%). Мороженое "Хрещатик" пломбир 15%, 0,75 кг – 154,90 грн вместо 271,90 грн (−43%).

С 21 по 27 октября в "АТБ" будут действовать скидки на мороженое

Шоколад, конфеты, вафли и печенье

Любителям сладкого предлагают шоколад Roshen, Lacmi и Millennium со скидками, а также батончики, конфеты и печенье.

Молочный шоколад Roshen, 90 г – 37,90 грн вместо 67,90 грн (−44%).

вместо 67,90 грн (−44%). Молочный шоколад Lacmi с молочной начинкой, карамелью и печеньем с какао, 100 г – 37,90 грн вместо 67,90 грн (−44%).

вместо 67,90 грн (−44%). Молочный пористый шоколад Roshen Lacmi Fun&Crispy с молочной начинкой и криспи, 85 г – 37,90 грн вместо 67,90 грн (−44%).

вместо 67,90 грн (−44%). Молочный шоколад Roshen Lacmi с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой, 87 г – 37,90 грн вместо 67,90 грн (−44%).

вместо 67,90 грн (−44%). Молочный шоколад Roshen Lacmi с начинкой со вкусом клубничной панакоты, 90 г – 37,90 грн вместо 67,90 грн (−44%).

вместо 67,90 грн (−44%). Молочный шоколад Millennium Very Peri с начинкой и печеньем, 270 г – 105,90 грн вместо 172,90 грн (−38%).

вместо 172,90 грн (−38%). Молочный шоколад Millennium Very Peri с начинкой, целым и дробленым карамелизированным арахисом, 285 г – 105,90 грн вместо 172,90 грн (−38%).

вместо 172,90 грн (−38%). Белый пористый шоколад Millennium, 90 г – 40,50 грн вместо 65,90 грн (−38%).

вместо 65,90 грн (−38%). Молочный пористый шоколад Millennium, 90 г – 40,50 грн вместо 65,90 грн (−38%).

вместо 65,90 грн (−38%). Черный пористый шоколад Millennium, 90 г – 43,50 грн вместо 65,90 грн (−33%).

вместо 65,90 грн (−33%). Конфеты "Світоч" "Зоряне Сяйво" – 339,90 грн вместо 490,55 грн (−30%).

вместо 490,55 грн (−30%). Конфеты Roshen Galaretka – 202,50 грн вместо 280,99 грн (−27%).

вместо 280,99 грн (−27%). Конфеты Roshen "Червоний Мак" – 360,90 грн вместо 499,99 грн (−27%).

вместо 499,99 грн (−27%). Батончик Nestle Lion, 42 г – 17,90 грн вместо 25,90 грн (−30%).

вместо 25,90 грн (−30%). Батончик Nestle Lion White, 90 г – 37,90 грн вместо 54,80 грн (−30%).

вместо 54,80 грн (−30%). Батончик Nestle Lion King, 90 г – 37,90 грн вместо 54,80 грн (−30%).

вместо 54,80 грн (−30%). Батончик Nestle Kit Kat Chunky King Size, 64 г – 41,90 грн вместо 59,90 грн (−30%).

вместо 59,90 грн (−30%). Вафля Nestle Nesquik DUO в молочном шоколаде, 26 г – 10,30 грн вместо 14,90 грн (−30%).

вместо 14,90 грн (−30%). Вафли Nestle Kit Kat в молочном шоколаде, 40 г – 25,50 грн вместо 36,90 грн (−30%).

вместо 36,90 грн (−30%). Вафли Nestle Kit Kat в молочном шоколаде, 41,5 г – 28,50 грн вместо 40,90 грн (−30%).

вместо 40,90 грн (−30%). Конфета Nestle Nuts, 42 г – 27,90 грн вместо 39,90 грн (−30%).

вместо 39,90 грн (−30%). Вафли Roshen Roshetto Dark в шоколадной глазури, 34 г – 9,90 грн вместо 14,80 грн (−33%).

вместо 14,80 грн (−33%). Вафли Roshen Roshetto Milk в молочно-шоколадной глазури, 34 г – 9,90 грн вместо 14,80 грн (−33%).

вместо 14,80 грн (−33%). Вафли Roshen Roshetto Peanut в шоколадной глазури, 34 г – 9,90 грн вместо 14,80 грн (−33%).

вместо 14,80 грн (−33%). Печенье Roshen Lovita с кусочками глазури, 150 г – 31,50 грн вместо 46,90 грн (−32%).

вместо 46,90 грн (−32%). Печенье Roshen Esmeralda какао с кусочками глазури, 150 г – 31,50 грн вместо 46,90 грн (−32%).

вместо 46,90 грн (−32%). Печенье Roshen Lovita Soft Cream Peanut, 127 г – 28,90 грн вместо 42,90 грн (−32%).

В "АТБ" до 27 октября действуют скидки на шоколад Roshen Lacmi и Millennium

Чай: черный, зеленый и ароматизированные смеси

В акционном перечне есть чай для утренней чашки и уютного вечернего чаепития.

Чай Hyleys "Английский зеленый" листовой, 100 г – 62,20 грн вместо 111,50 грн (−44%).

вместо 111,50 грн (−44%). Чай SHERLOCK Sekrets Classic Bergamot черный с ароматом бергамота и лимона, 100 г – 76,90 грн вместо 137,70 грн (−44%).

вместо 137,70 грн (−44%). Чай SHERLOCK Sekrets Golden Ceylon черный цейлонский, 100 г – 76,90 грн вместо 137,70 грн (−44%).

вместо 137,70 грн (−44%). Чай Hyleys "Английский Королевский" черный крупнолистовой, 100 г – 79,90 грн вместо 142,70 грн (−44%).

вместо 142,70 грн (−44%). Чай Sherlock Secrets Rich Lemon / Pleasure Time листовой, 100 г – 70,90 грн вместо 119,90 грн (−40%).

вместо 119,90 грн (−40%). Чай MONOMAX 1001 NIGHTS – смесь черного и зеленого чая с ароматом винограда, 30 пакетиков по 1,5 г – 42,50 грн вместо 65,90 грн (−35%).

вместо 65,90 грн (−35%). Чай MONOMAX Exclusive Green Tea китайский зеленый, 28 пакетиков по 1,5 г – 39,50 грн вместо 60,90 грн (−35%).

вместо 60,90 грн (−35%). Чай MONOMAX Earl Grey черный цейлонский с ароматом бергамота, 45 пакетиков по 2 г – 49,30 грн вместо 75,90 грн (−35%).

вместо 75,90 грн (−35%). Чай MONOMAX черный байховый кенийский, 45 пакетиков по 2 г – 49,30 грн вместо 75,90 грн (−35%).

С 21 по 27 октября в "АТБ" действуют скидки на чай и кофе

Кофе: молотый и растворимый

Среди акционных предложений на кофе – продукция "Чорна Карта" и Nescafe.

Кофе "Чорна Карта" "Арабика" молотый, 230 г – 140,60 грн вместо 237,70 грн (−40%).

вместо 237,70 грн (−40%). Кофе "Чорна Карта" Gold растворимый сублимированный, 120 г – 151,80 грн вместо 256,60 грн (−40%).

вместо 256,60 грн (−40%). Кофе "Чорна Карта" Gold растворимый, 200 г – 252,10 грн вместо 425,90 грн (−40%).

вместо 425,90 грн (−40%). Кофе Nescafe Espresso растворимый с густой пенкой, 150 г – 302 грн вместо 504 грн (−40%).

вместо 504 грн (−40%). Кофе Nescafe Gold растворимый сублимированный, 280 г – 410,50 грн вместо 685 грн (−40%).

вместо 685 грн (−40%). Кофе Nescafe Gold растворимый сублимированный, 200 г – 296,50 грн вместо 494,60 грн (−40%).

С 21 по 27 октября в "АТБ" действуют скидки на молотый и растворимый кофе

Молочные продукты, йогурты и сыры

На завтрак или перекус можно купить йогурты, творог, твердые и плавленые сыры со скидкой.

Йогурт "Галичина" "Злаки" 2,2%, 300 г – 24,40 грн вместо 37,60 грн (−35%).

вместо 37,60 грн (−35%). Йогурт "Галичина" "Клубника" 2,2%, 300 г – 24,40 грн вместо 37,60 грн (−35%).

вместо 37,60 грн (−35%). Йогурт "Галичина" безлактозный без сахара 2,2%, 300 г – 26,90 грн вместо 41,40 грн (−35%).

вместо 41,40 грн (−35%). Йогурт "Галичина" "Карпатский" без сахара 2,2%, 0,55 кг – 39,90 грн вместо 61,40 грн (−35%).

вместо 61,40 грн (−35%). Йогурт Delisssimo Fantasia с вишневым джемом 6,3%, 118 г – 27,50 грн вместо 38,40 грн (−28%).

вместо 38,40 грн (−28%). Йогурт Delisssimo Fantasia со злаковыми звездочками в шоколадной глазури 6,3%, 102 г – 30,30 грн вместо 42,30 грн (−28%).

вместо 42,30 грн (−28%). Йогурт Delisssimo Fantasia с хрустящими шариками со вкусом соленой карамели 6,3%, 99 г – 30,30 грн вместо 42,30 грн (−28%).

вместо 42,30 грн (−28%). Йогурт Delisssimo Fantasia с шоколадными шариками 6,3%, 100 г – 30,30 грн вместо 42,30 грн (−28%).

вместо 42,30 грн (−28%). Йогурт Milupa "Банан-клубника" 2,1%, 207 г – 17,90 грн вместо 24,30 грн (−26%).

вместо 24,30 грн (−26%). Йогурт Milupa "Малина" с бифидобактериями 2,1%, 207 г – 17,90 грн вместо 24,30 грн (−26%).

вместо 24,30 грн (−26%). Йогурт Milupa "Клубника-банан" 2,1%, 207 г – 17,90 грн вместо 24,30 грн (−26%).

вместо 24,30 грн (−26%). Йогурт Milupa "Банан-абрикос" 2,1%, 207 г – 17,90 грн вместо 24,30 грн (−26%).

вместо 24,30 грн (−26%). Молоко "Яготинське для дітей" витаминизированное 3,2%, 0,95 кг – 55,90 грн вместо 76,90 грн (−27%).

вместо 76,90 грн (−27%). Творог "Білоцерківський" 9%, 350 г – 72,90 грн вместо 100,40 грн (−27%).

вместо 100,40 грн (−27%). Творог "Білоцерківський" 5%, 350 г – 66,90 грн вместо 91,90 грн (−27%).

вместо 91,90 грн (−27%). Обезжиренный творог "Білоцерківський", 350 г – 61,90 грн вместо 84,90 грн (−27%).

вместо 84,90 грн (−27%). Твердый сыр Dziugas 40%, выдержка 12 месяцев, измельченный, 100 г – 83,90 грн вместо 115,90 грн (−27%).

вместо 115,90 грн (−27%). Твердый сыр Dziugas 40%, 180 г – 149,90 грн вместо 205,90 грн (−27%).

вместо 205,90 грн (−27%). Твердый сыр Dziugas 40%, тертый, 100 г – 72,90 грн вместо 99,90 грн (−27%).

вместо 99,90 грн (−27%). Полутвердый сыр Ryki Edam 45% ломтиками, 135 г – 59,90 грн вместо 88,90 грн (−32%).

вместо 88,90 грн (−32%). Полутвердый сыр Ryki Maasdam 45% ломтиками, 135 г – 59,90 грн вместо 88,90 грн (−32%).

вместо 88,90 грн (−32%). Полутвердый сыр Ryki Caesar 45% ломтиками, 135 г – 59,90 грн вместо 88,90 грн (−32%).

вместо 88,90 грн (−32%). Плавленый сыр Molendam Hollander 38%, 70 г – 18,90 грн вместо 27,50 грн (−31%).

вместо 27,50 грн (−31%). Плавленый сыр Molendam Julienne 38%, 70 г – 18,90 грн вместо 27,50 грн (−31%).

вместо 27,50 грн (−31%). Плавленый сыр Molendam Vershkoviy 45%, 70 г – 18,90 грн вместо 27,50 грн (−31%).

Йогурты "Галичина" и десерты Delisssimo Fantasia вошли в акционный перечень "АТБ"

Мясные изделия, пельмени и снеки

В перечне есть пельмени, колбаса, сардельки, сушеные куриные слайсы и снеки.

Пельмени "Три Ведмеді" "Мішутка" филейные, 0,65 кг – 125,90 грн вместо 215,90 грн (−41%).

вместо 215,90 грн (−41%). Пельмени "Три Ведмеді" "Мішутка" с мясом индейки, 0,65 кг – 139,90 грн вместо 239,90 грн (−41%).

вместо 239,90 грн (−41%). Пельмени "Три Ведмеді" "Мішутка" с телятиной, 450 г – 104,90 грн вместо 178,90 грн (−41%).

В "АТБ" до 27 октября действуют скидки на пельмени "Три Медведя"

Фаршевое изделие "Ковбасний ряд" / "Розумний вибір" "Баварский" полукопченое, 420 г – 71,90 грн вместо 110,90 грн (−35%).

вместо 110,90 грн (−35%). Колбаса "М’ясна лавка" / "Своя лінія" "Докторская" вареная, 0,55 кг – 127,90 грн вместо 196,90 грн (−35%).

вместо 196,90 грн (−35%). Сардельки "М’ясна лавка" / "Своя лінія" с сыром – 247,89 грн вместо 354,45 грн (−30%).

В "АТБ" до 27 октября со скидками продают колбасные изделия и сардельки

Слайсы РябChick из куриного филе с соевым соусом, 30 г – 58,90 грн вместо 88,40 грн (−33%).

вместо 88,40 грн (−33%). Слайсы РябChick из куриного филе с перцем и паприкой, 30 г – 58,90 грн вместо 88,40 грн (−33%).

вместо 88,40 грн (−33%). Слайсы РябChick из куриного филе со вкусом сыра Гауда, 50 г – 88,80 грн вместо 132,80 грн (−33%).

вместо 132,80 грн (−33%). Снеки "Своя лінія" пшенично-картофельные со вкусом бекона, 140 г – 41,90 грн вместо 59,90 грн (−30%).

вместо 59,90 грн (−30%). Снеки "Своя лінія" пшенично-картофельные со вкусом куриных крылышек барбекю, 140 г – 41,90 грн вместо 59,90 грн (−30%).

До 27 октября в "АТБ" со скидками продают куриные слайсы и снеки

Крабовые палочки "Своя лінія" замороженные, 250 г – 51,90 грн вместо 74,90 грн (−30%).

вместо 74,90 грн (−30%). Крабовые палочки "Своя лінія" охлажденные, 240 г – 57,50 грн вместо 82,60 грн (−30%).

вместо 82,60 грн (−30%). Семечки подсолнечника "День у День" несоленые жареные, 150 г – 27,50 грн вместо 39,50 грн (−30%).

вместо 39,50 грн (−30%). Семечки подсолнечника "День у День" соленые жареные, 150 г – 27,50 грн вместо 39,50 грн (−30%).

Вода, соки и безалкогольные напитки

Со скидками продают минеральную воду, газированные напитки и нектары.

Вода "Своя лінія" "Поляна Купель" минеральная лечебно-столовая сильногазированная, 1,5 л – 26,50 грн вместо 48,90 грн (−45%).

вместо 48,90 грн (−45%). Вода "Своя лінія" "Поляна Купель" минеральная лечебно-столовая сильногазированная, 0,5 л – 26,50 грн вместо 46,50 грн (−43%).

вместо 46,50 грн (−43%). Вода DETOX природная минеральная лечебно-столовая сильногазированная, 1,2 л – 49,90 грн вместо 79,40 грн (−37%).

вместо 79,40 грн (−37%). Вода "Своя лінія" "Поляна Квасова" минеральная лечебно-столовая сильногазированная, 0,5 л – 29,90 грн вместо 47,50 грн (−37%).

вместо 47,50 грн (−37%). Напиток "Своя лінія" Lemon сильногазированный, 2 л – 34,90 грн вместо 58,90 грн (−40%).

вместо 58,90 грн (−40%). Напиток "Живчик" газированный, 2 л – 43,50 грн вместо 65,90 грн (−33%).

вместо 65,90 грн (−33%). Напиток "Живчик" негазированный, 2 л – 43,50 грн вместо 65,90 грн (−33%).

вместо 65,90 грн (−33%). Нектар Jaffa "Тропические фрукты" мультифруктовый, 0,95 л – 64,50 грн вместо 95,90 грн (−32%).

вместо 95,90 грн (−32%). Нектар Jaffa "Вишня", 0,95 л – 64,50 грн вместо 95,40 грн (−32%).

вместо 95,40 грн (−32%). Нектар Jaffa Select "Банан-клубника", 0,95 л – 63,50 грн вместо 93,90 грн (−32%).

вместо 93,90 грн (−32%). Манго "Зіба" кусочками, 200 г – 43,90 грн вместо 63,40 грн (−30%).

С 21 по 27 октября в "АТБ" со скидками продают воду, газированные напитки и нектары

Пиво, винные напитки и вино

Среди акционных предложений – разные виды пива, газированные винные напитки, плодовое и игристое вино.

Пиво Zibert 1906 светлое, 2,4 л – 65,50 грн вместо 115 грн (−43%).

вместо 115 грн (−43%). Пиво Stella Artois, 0,5 л – 41,50 грн вместо 67,90 грн (−38%).

вместо 67,90 грн (−38%). Пиво Stella Artois в жестяной банке, 0,5 л – 37,90 грн вместо 61,90 грн (−38%).

вместо 61,90 грн (−38%). Пиво "Львівське 1715" Premium Lager, 2,4 л – 75,90 грн вместо 123,30 грн (−38%).

вместо 123,30 грн (−38%). Пиво Hike Berry нефильтрованное в жестяной банке, 0,5 л – 31,50 грн вместо 48,60 грн (−35%).

вместо 48,60 грн (−35%). Пиво Hike Blanche светлое нефильтрованное, 0,5 л – 31,50 грн вместо 48,60 грн (−35%).

вместо 48,60 грн (−35%). Пиво Hike Premium светлое, 0,5 л – 31,50 грн вместо 48,60 грн (−35%).

вместо 48,60 грн (−35%). Пиво Seth & Riley’s Garage со вкусом лимона 4,6%, 0,9 л – 54,50 грн вместо 82,60 грн (−34%).

вместо 82,60 грн (−34%). Пиво "Львівське М’яке" в ПЭТ-бутылке, 1,12 л – 49,90 грн вместо 75,40 грн (−33%).

вместо 75,40 грн (−33%). Пиво Obolon Premium Extra Brew светлое, набор 4 × 0,5 л, 4,6% – 119 грн вместо 179,70 грн (−33%).

вместо 179,70 грн (−33%). Пиво "Чернігівське" светлое, 0,5 л – 25,90 грн вместо 38,90 грн (−33%).

вместо 38,90 грн (−33%). Пиво "Вепр Лютий" "Медова Вишня" в жестяной банке, 0,5 л – 29,90 грн вместо 44,90 грн (−33%).

вместо 44,90 грн (−33%). Пиво "Львівське М’яке" светлое в жестяной банке, 0,48 л – 28,50 грн вместо 42,70 грн (−33%).

вместо 42,70 грн (−33%). Безалкогольное пиво Zibert Grapefruit в жестяной банке, 0,5 л – 27,50 грн вместо 40,80 грн (−32%).

вместо 40,80 грн (−32%). Винный напиток Fratelli Rosato газированный полусладкий розовый, 0,75 л – 138 грн вместо 230,70 грн (−40%).

вместо 230,70 грн (−40%). Винный напиток Fratelli Moscato Bianco газированный полусладкий белый, 0,75 л – 138 грн вместо 230,70 грн (−40%).

вместо 230,70 грн (−40%). Вино ARMEN BAGRANYAN "Ежевика" красное полусладкое плодовое, 0,75 л – 73 грн вместо 121,90 грн (−40%).

вместо 121,90 грн (−40%). Вино ARMEN BAGRANYAN "Гранат" красное полусладкое плодовое, 0,75 л – 79,50 грн вместо 132,50 грн (−40%).

вместо 132,50 грн (−40%). Вино Marengo игристое белое полусладкое, 0,75 л – 174,90 грн вместо 250,90 грн (−30%).

вместо 250,90 грн (−30%). Ликер Jim Beam Apple 32,5%, 0,5 л – 378 грн вместо 664 грн (−43%).

вместо 664 грн (−43%). Ликер Krupnik Cappuccino 16%, 0,5 л – 175,50 грн вместо 236,90 грн (−25%).

До 27 октября в "АТБ" со скидками продают пиво и винные напитки

Соусы, майонез и приправы

Для домашних блюд можно купить майонез, кетчуп, соусы и универсальную приправу.

Майонез "Королівський Смак" "Королівський" 67%, 340 г – 36,90 грн вместо 55,50 грн (−33%).

вместо 55,50 грн (−33%). Майонез Olis "Чудовий" 50%, 300 г – 35,90 грн вместо 53,90 грн (−33%).

вместо 53,90 грн (−33%). Майонез Olis "Провансаль Столовий" 67%, 300 г – 40,90 грн вместо 61,40 грн (−33%).

вместо 61,40 грн (−33%). Майонез Торчин "Европейский" 72%, 0,5 кг – 75,50 грн вместо 108,40 грн (−30%).

вместо 108,40 грн (−30%). Майонез Торчин "Домашний" 50%, 0,5 кг – 64,50 грн вместо 92,50 грн (−30%).

вместо 92,50 грн (−30%). Кетчуп "Королівський Смак" "Лагідний", 350 г – 27,30 грн вместо 40,90 грн (−33%).

вместо 40,90 грн (−33%). Приправа Торчин "10 овощей" универсальная, 250 г – 69,90 грн вместо 104,90 грн (−33%).

вместо 104,90 грн (−33%). Соус Торчин "Сацебели", 200 г – 29,90 грн вместо 42,90 грн (−30%).

вместо 42,90 грн (−30%). Соус Торчин "Бургер", 200 г – 29,90 грн вместо 42,90 грн (−30%).

вместо 42,90 грн (−30%). Соус Торчин "Тартар", 200 г – 29,90 грн вместо 42,90 грн (−30%).

В "АТБ" со скидками продают соусы, майонез и приправы для домашних блюд

Бытовая химия и товары для дома

В этой категории – средства для стирки и мытья посуды, бумажные изделия и товары для кухни.

Средство для стирки Ariel Aqua Puder Color, 3 кг – 421,90 грн вместо 671,50 грн (−37%).

вместо 671,50 грн (−37%). Гель для стирки iGEL Universal, 2 л – 174,90 грн вместо 261,60 грн (−33%).

вместо 261,60 грн (−33%). Кондиционер для белья Felce Azzurra "Роза и Лотос" / "Чистая свежесть", 2 л – 175,90 грн вместо 249 грн (−29%).

вместо 249 грн (−29%). Средство для мытья детской посуды Satin Organic Balance, 550 мл – 35,50 грн вместо 55,90 грн (−36%).

вместо 55,90 грн (−36%). Туалетная бумага Zewa Deluxe Peach ароматизированная, трехслойная, 4 рулона – 93,50 грн вместо 161,40 грн (−42%).

вместо 161,40 грн (−42%). Туалетная бумага Zewa Deluxe Pure White, трехслойная, 4 рулона – 93,50 грн вместо 161,40 грн (−42%).

вместо 161,40 грн (−42%). Влажные салфетки "Розумний вибір" универсальные, 72 шт. – 26,90 грн вместо 39,90 грн (−32%).

вместо 39,90 грн (−32%). Бумажные салфетки "Розумний вибір" белые однослойные, 200 шт. – 28,50 грн вместо 41,90 грн (−31%).

вместо 41,90 грн (−31%). Бумажные полотенца "Своя лінія" белые двухслойные с тиснением, 1 рулон – 100,90 грн вместо 142,60 грн (−29%).

вместо 142,60 грн (−29%). Пищевая пленка "Своя лінія", 80 м – 54,50 грн вместо 76,90 грн (−29%).

вместо 76,90 грн (−29%). Мешки для мусора "Своя лінія" с ручками, 35 л, 30 шт. – 30,90 грн вместо 44 грн (−29%).

В "АТБ" до 27 октября действуют скидки на средства для стирки и мытья посуды

Средства гигиены и ухода

Со скидками продают прокладки, мыло, шампунь, кремы, зубную пасту и другие товары повседневного спроса.

Прокладки Libresse Natural Care Ultra Normal, 10 шт. – 35,50 грн вместо 59,70 грн (−40%).

вместо 59,70 грн (−40%). Ежедневные прокладки Libresse Natural Care Normal с экстрактами алоэ вера и ромашки, 40 шт. – 63,50 грн вместо 106 грн (−40%).

вместо 106 грн (−40%). Прокладки Libresse Invisible Normal, 10 шт. – 39,90 грн вместо 66,50 грн (−40%).

вместо 66,50 грн (−40%). Ночные прокладки Libresse Ultra, 10 шт. – 45,90 грн вместо 76,50 грн (−40%).

вместо 76,50 грн (−40%). Крем Nivea Soft интенсивно увлажняющий для лица, рук и тела, 75 мл – 69,90 грн вместо 107,70 грн (−35%).

вместо 107,70 грн (−35%). Жидкое детское мыло Satin Natural Balance, 250 мл – 34,90 грн вместо 54,60 грн (−36%).

вместо 54,60 грн (−36%). Жидкое крем-мыло "День у День" "Маракуйя и авокадо" / "Манго и ананас", 460 мл – 27,90 грн вместо 40,80 грн (−31%).

вместо 40,80 грн (−31%). Зубная паста Colgate "Защита от кариеса Fresh Mint", 120 мл – 43,50 грн вместо 64,90 грн (−32%).

вместо 64,90 грн (−32%). Зубная паста Blend-a-med 3DWhite "Арктическая свежесть", 75 мл – 65,90 грн вместо 89 грн (−25%).

вместо 89 грн (−25%). Зубная паста Blend-a-med 3DWhite "С древесным углем", 75 мл – 65,90 грн вместо 89 грн (−25%).

вместо 89 грн (−25%). Шампунь Head & Shoulders "Основной уход и свежесть ментола", 0,5 л – 215,50 грн вместо 303,60 грн (−29%).

вместо 303,60 грн (−29%). Женские колготки "Своя лінія" Classic Pantyhose 40 черные, размеры 3–5 – 64,90 грн вместо 99,90 грн (−35%).

вместо 99,90 грн (−35%). Женские колготки "Своя лінія" Classic Pantyhose 40 бежевые/цвета капучино, размеры 3–5 – 64,90 грн вместо 99,90 грн (−35%).

До 27 октября в "АТБ" со скидками продают туалетную бумагу Zewa Deluxe

Детские подгузники и продукты

Среди акционных предложений есть подгузники-трусики Huggies и детские молочные продукты.

Подгузники-трусики Huggies Little Movers Pants, размер 4, 30 шт. – 369 грн вместо 523,60 грн (−29%).

вместо 523,60 грн (−29%). Подгузники-трусики Huggies Little Movers Pants, размер 5, 28 шт. – 369 грн вместо 523,60 грн (−29%).

вместо 523,60 грн (−29%). Подгузники-трусики Huggies Movers Pants, размер 6, 26 шт. – 369 грн вместо 523,60 грн (−29%).

вместо 523,60 грн (−29%). Творожок Milupa с бифидобактериями 4%, 90 г – 14,90 грн вместо 20,20 грн (−26%).

вместо 20,20 грн (−26%). Творожок Milupa "Банан-клубника" без сахара 3%, 90 г – 15,90 грн вместо 21,50 грн (−26%).

вместо 21,50 грн (−26%). Творожок Milupa "Банан-абрикос" без сахара 3%, 90 г – 15,90 грн вместо 21,50 грн (−26%).

В "АТБ" подгузники-трусики Huggies продают со скидкой 29% до 27 октября

Скидки в "АТБ" будут действовать с 21 по 27 октября. Перед покупкой проверьте цену непосредственно в магазине: наличие товаров и условия акции могут отличаться в зависимости от торговой точки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что находится внутри протеиновых батончиков из "АТБ" и отличаются ли они от продукции "Сільпо".