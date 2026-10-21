Когда в Украине включат отопление: какие города уже с теплом, а какие еще ждут

Отопление в Украине включают не везде

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В Украине постепенно начинается отопительный сезон 2026–2027 годов. В разных городах ситуация отличается: где-то тепло уже подают, а где-то только определяются с датами запуска.

"Телеграф" собрал информацию об отопительном сезоне в крупных городах Украины и выяснил, когда жителям ждать тепла.

Где отопление уже начали включать

В ряде городов Украины тепло начали подавать в больницы, детские сады, школы и другие учреждения социальной сферы. В жилые дома его будут подключать в соответствии с решениями местных властей и погодными условиями.

Киев начал отопительный сезон в социальных учреждениях 16 октября. По данным Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 20 октября тепло получили 10 учреждений здравоохранения, 13 детских садов и 16 школ. Отопление подключают по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

Винница начала подавать тепло в учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры ещё 8 октября. Отопление включают на основании письменных заявок руководителей учреждений.

Хмельницкий начал отопительный сезон в социальной сфере 15 октября. По информации городского совета, тепло уже подали во все медицинские учреждения со стационарным пребыванием пациентов и более чем в 80% детских садов громады.

Тернополь начал отопительный период в социальных учреждениях 19 октября. Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета с учётом обращений руководителей учреждений.

Львов по состоянию на 21 октября подаёт тепло в 126 коммунальных учреждений, которые подали соответствующие заявки. Как сообщили в городском совете, среди них – 17 медицинских учреждений и 109 учреждений образования. В частности, отопление получают крупные городские больницы, 82 детских сада и 27 школ, лицеев, гимназий и детских центров творчества.

Ужгород. С 16 октября учреждения образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения могут начинать отопительный сезон.

Когда планируют начать отопительный сезон

В некоторых городах уже определили ориентировочные даты начала отопительного сезона. При этом фактическое подключение будет зависеть от готовности систем и потребностей конкретных учреждений.

Житомир. Отопительный сезон могут начать 26 октября. По информации городских властей, сначала тепло должны подать в больницы, детские сады и школы, а после этого – в жилые дома.

Кременчуг. В городе планируют начать отопительный сезон 1 ноября. При этом больницы, роддом и другие медицинские учреждения могут получить тепло раньше – с 23 октября, если возникнет такая необходимость.

Для этого городские власти планировали подготовить соответствующее решение исполкома, чтобы руководители медицинских учреждений могли самостоятельно определять необходимость подключения отопления.

Миргород. В громаде начало отопительного сезона планируют на 2 ноября.

Черкассы. Начало отопительного сезона в городе предварительно запланировали на 2 ноября. При этом в роддоме тепло уже включили, а в школах, детсадах и медицинских учреждениях его будут подавать по обращениям руководителей.

Харьков. Коммунальные службы города готовы к началу отопительного сезона. Больницы и другие учреждения социальной сферы также подготовлены к подключению тепла. Об этом 21 октября сообщил журналистам городской голова Игорь Терехов. По его словам, подачу тепла начнут, как только для этого будут соответствующие погодные условия.

Дрогобыч. В громаде отопительный период 2026–2027 годов официально начинается 22 октября. Коммунальное предприятие "Дрогобычтеплоэнерго" будет подавать тепло в жилые дома, школы, больницы и другие объекты при наличии заявок от балансодержателей и готовности систем.

При какой температуре включают отопление

Решение о начале отопительного сезона зависит от погодных условий. В частности, при определении сроков запуска учитывают среднесуточную температуру воздуха.

Согласно нормативному подходу, на который ссылаются органы местной власти, отопление в жилых домах и учебных заведениях включают, когда среднесуточная температура в течение трёх суток подряд составляет +8 °C или ниже.

В учреждениях социальной сферы тепло могут включать по отдельным заявкам руководителей с учётом условий пребывания детей, пациентов и других людей, которым необходим соответствующий температурный режим.

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