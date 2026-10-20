Лисы снова убегают в города: почему их нельзя гладить или кормить

Лиса, которая привыкает к людям, остается диким животным и может представлять опасность

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Лис у домов украинцев становится все больше — они заходят не только на территорию частных домохозяйств, но и в жилые комплексы. Эти животные могут быть опасны.

Исполняющий обязанности председателя Волынской ОВА Роман Романюк недавно заявил, что лисы нападают на домашних животных и бегают там, где находятся дети. В области будут думать, как с ними бороться. По словам ведущего научного сотрудника Института зоологии НАН, кандидата биологических наук Виталия Смаголя, лисы полностью теряют страх перед человеком. По его данным, популяция лис выросла в пять раз: до полномасштабной войны было примерно 50 тысяч особей, в настоящее время — более 260 тысяч.

Чем опасны лисы для людей

Лисы могут переносить немало болезней, как и собаки — это могут быть не только экзема или кожаный грибок, но и гельминты, вызывающие эхинококкоз и печеночные двуустки.

И все же самая опасная болезнь, которую переносят лисы это бешенство. Она может заражать им других животных, не только хищников. В частности, бешенство встречалось в лося. Важно, что лисы имеют особенности бешенства. Как пояснил Смаголь, до года у лис бешенство протекает без симптомов, а слюнотечение, страх света или воды появляется уже после этого.

Что нужно знать о бешенстве

В то же время и клиническая картина у лис не такая, как у хищников, живущих дома. После появления первых симптомов лиса погибает через 7-10 дней.

В организме лисы вирус бешенства дольше всего может сохраняться. Поэтому с их популяцией нужно что-то делать. В Европейских странах используют приманки с антирабической сывороткой, разбрасывают их лесами. Животные поедают и вакцинируются. Но в наших реалиях сейчас это проблематично. Единственное, что остается – это сокращать численность лис физически Виталий Смаголь, научный сотрудник Института зоологии НАН

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если человек приручил лисенка — это подвергает себя отдельной проблеме. После возвращения к дикой природе, такие лисы сталкиваются с агрессией и могут заболеть бешенством. Такое животное может вернуться к обычному месту кормления и напасть.