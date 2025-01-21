Вийдуть корисними та соковитими: що додати до котлет з тунця (відео)

Готуються швидко та легко

Рибні котлети люблять не всі, вважаючи, що ця страва переважно виходить сухуватою. Однак навіть з нежирної риби можна смачно приготувати цю страву, знаючи деякі секрети.

Рецептом смачних котлет з тунця з нами поділився відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Опублікував він його на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати котлети з тунця

Інгредієнти

тунець – 1 банка;

морква – 1 шт.;

кабачок – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

зелень;

сіль;

перець;

спеції;

сік лимона – половина;

яйця – 2-3 шт.;

борошно – 2-3 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Тунець викласти в глибоку миску та розім’яти виделкою.

2.Моркву і кабачок натерти на великій тертці та додати до тунця.

3.Цибулю порізати кубиком, зелень подрібнити та теж висипати в миску.

4.Додати сіль, перець, спеції та сік лимона. Перемішати.

5.Додати яйця та борошно і знову перемішати.

6. Формувати котлетки та смажити на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору з обох сторін.