Вийдуть корисними та соковитими: що додати до котлет з тунця (відео)
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Готуються швидко та легко
Рибні котлети люблять не всі, вважаючи, що ця страва переважно виходить сухуватою. Однак навіть з нежирної риби можна смачно приготувати цю страву, знаючи деякі секрети.
Рецептом смачних котлет з тунця з нами поділився відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Опублікував він його на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати котлети з тунця
Інгредієнти
- тунець – 1 банка;
- морква – 1 шт.;
- кабачок – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- зелень;
- сіль;
- перець;
- спеції;
- сік лимона – половина;
- яйця – 2-3 шт.;
- борошно – 2-3 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Тунець викласти в глибоку миску та розім’яти виделкою.
2.Моркву і кабачок натерти на великій тертці та додати до тунця.
3.Цибулю порізати кубиком, зелень подрібнити та теж висипати в миску.
4.Додати сіль, перець, спеції та сік лимона. Перемішати.
5.Додати яйця та борошно і знову перемішати.
6. Формувати котлетки та смажити на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору з обох сторін.