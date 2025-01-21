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Вийдуть корисними та соковитими: що додати до котлет з тунця (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже ніжні, соковиті, корисні та смачні котлети
Дуже ніжні, соковиті, корисні та смачні котлети. Фото instagram.com

Готуються швидко та легко

Рибні котлети люблять не всі, вважаючи, що ця страва переважно виходить сухуватою. Однак навіть з нежирної риби можна смачно приготувати цю страву, знаючи деякі секрети.

Рецептом смачних котлет з тунця з нами поділився відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Опублікував він його на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати котлети з тунця

Інгредієнти

  • тунець – 1 банка;
  • морква – 1 шт.;
  • кабачок – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • зелень;
  • сіль;
  • перець;
  • спеції;
  • сік лимона – половина;
  • яйця – 2-3 шт.;
  • борошно – 2-3 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Тунець викласти в глибоку миску та розім’яти виделкою.

2.Моркву і кабачок натерти на великій тертці та додати до тунця.

3.Цибулю порізати кубиком, зелень подрібнити та теж висипати в миску.

4.Додати сіль, перець, спеції та сік лимона. Перемішати.

5.Додати яйця та борошно і знову перемішати.

6. Формувати котлетки та смажити на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору з обох сторін.

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#Тунець #Котлети #Готуємо вдома