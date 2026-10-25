Взрывы, блэкаут и погибший: где Россия ударила по Украине ночью

На местах работают спасатели

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В ночь на воскресенье, 25 октября, российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом оказались Винница и Винницкая область, а также Харьков. О взрывах сообщали и в Запорожье.

В Виннице поврежден промышленный объект, есть перебои с электричеством

Российские беспилотники атаковали Винницу и область. Повреждены гражданский промышленный объект и частный дом. Данных о пострадавших пока нет.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. По ее словам, на местах работают спасатели и другие ответственные службы.

Утром из нескольких районов Винницы поступали сообщения об отключении электричества.

Это уже вторая за короткое время атака на энергетическую инфраструктуру Винницкой области. Вечером 24 октября российские беспилотники ударили по энергетическому объекту. Из-за этого в одном из районов области произошло аварийное отключение электричества. Энергетики и спасатели устраняли последствия.

В Харькове погиб человек

В ночь на 25 октября российский реактивный беспилотник атаковал Новобаварский район Харькова. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Сначала сообщалось о трех пострадавших, позднее число раненых выросло до четырех.

Последствия атаки уточняются.

В Запорожье слышали взрывы

На фоне угрозы российских атак о взрывах сообщали и в Запорожье. На момент подготовки материала информация о последствиях ночных событий 25 октября уточнялась.

Ранее, 24 октября, российские войска атаковали инфраструктурный объект в Запорожье. По данным местных СМИ, тогда пострадали два человека, были повреждены автомобили.

Информация о последствиях новых взрывов может обновляться.

Как сообщал "Телеграф", после российской атаки энергетики вернули свет в некоторые районы Винницы. Но из-за отсутствия электричества город остался без воды, сообщили в "Винницаоблводоканале" о перебоях в городе. Этот более ранний случай показывает последствия повторных ударов по энергетике: перебои нарушили электроснабжение и водоснабжение. При этом источник рассказывает о предыдущей атаке и не подтверждает последствия удара 25 октября.