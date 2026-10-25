От Белгорода до Сибири: в России вспыхнули пожары после атак дронов (видео)

В сети появились многочисленные видео с огнём, дымом и работой российской ПВО

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В ночь на 25 октября беспилотники атаковали несколько российских регионов. В Белгороде начались пожары, в Омске сообщили об ударе по промышленной зоне, а утром взрывы прогремели в Пермском крае.

Об атаках на российские регионы сообщает Telegram-канал Exilenova+. Судя по опубликованным данным, одной из основных точек событий стала Белгородская область: беспилотники атаковали её всю ночь.

В Белгороде вспыхнули пожары

Первые сообщения о массированной атаке беспилотников на Белгородскую область появились около 01:18. В 01:30 канал сообщил о пожаре в центре Белгорода. Позже в сети появились новые видео с места событий – на них видны огонь и дым.

Ночью также сообщали, что российская ПВО продолжает работать. По опубликованным кадрам пока нельзя точно определить, какие повреждения могли вызвать попадания беспилотников, а какие – работа противовоздушной обороны.

В 02:12 Exilenova+ сообщил об ударе по торгово-развлекательному центру "МегаГРИНН" в Белгороде. По данным канала, по объекту ударили Силы обороны Украины. В публикации утверждалось, что это произошло ночью, когда комплекс был закрыт для посетителей.

На момент публикации подробной официальной информации о характере повреждений, масштабах пожара и возможных последствиях не было.

В Омске атаковали промышленную зону

Об атаке сообщили и в Омской области. Около 03:27 Telegram-канал Exilenova+ написал об ударе по промышленной зоне в Омске.

Позже канал уточнил, что целью могло стать АО "Омский каучук" – предприятие химической промышленности. В публикациях появились видео с места событий, на которых, как утверждается, запечатлены последствия атаки.

"Омский каучук" производит синтетические каучуки и другую химическую продукцию. Такие предприятия входят в промышленную инфраструктуру России. Возможные повреждения могут повлиять на производственные мощности региона.

Точный характер повреждений предприятия и масштаб возможного пожара ещё предстоит подтвердить. Независимой информации о последствиях удара и официальных данных о пострадавших пока нет.

Канал отдельно опубликовал фотографию высоковольтной опоры линии электропередачи, по которой, предположительно, ударил беспилотник.

Взрывы также прогремели в Пермском крае

Утром 25 октября появились сообщения о новых взрывах в глубоком тылу России. Около 06:47 Exilenova+ сообщил, что атаке подверглись объекты на территории Пермского края.

Подробностей произошедшего тогда не приводили. Неизвестно, какие именно объекты могли попасть под удар и есть ли повреждения.

Канал также опубликовал кадры последствий предыдущего удара по заводу "Протон" в Орловской области. Речь идёт об атаке 23 октября: по информации Exilenova+, крылатые ракеты Storm Shadow поразили цеха предприятия. Эти кадры относятся к более раннему событию и не подтверждают новый удар в ночь на 25 октября.

За ночь об атаках сообщили сразу в нескольких российских регионах. В Белгороде публиковали кадры пожаров и работы ПВО, в Омске сообщили об атаке на промышленную зону, а утром появились сообщения о взрывах в Пермском крае. Масштабы повреждений и возможные последствия этих событий пока уточняют.

Как сообщал "Телеграф", военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, что российский завод "Тольятти-каучук" производит синтетические каучуки и поставляет резинотканевую продукцию для военной техники на военный рынок. По оценке Коваленко, предприятие также поставляет полимерные вещества для производства твердого ракетного топлива. Этот пример показывает, почему атаки на химические предприятия важно учитывать при оценке промышленного и военного обеспечения России.