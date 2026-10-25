Война скоро закончится? Трамп строит планы на Россию и Украину, а Мелания заинтриговала ответом

Заявления супругов Трамп касаются разных тем

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Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о скором завершении российско-украинской войны. Его жена Мелания заявила, что может приехать в Украину. Американский лидер также сообщил, что после окончания боевых действий США будут вести бизнес и с Киевом, и с Москвой.

Пока конкретных договоренностей о завершении войны нет. Об этом сообщает DRM News.

Общаясь с журналистами, Трамп заявил, что после окончания войны США рассчитывают сотрудничать в экономической сфере с обеими странами. Журналисты спросили, собираются ли он и Мелания посетить Украину. Первая леди ответила коротко: "Посмотрим". Трамп не исключил такую поездку.

Трамп уже не впервые обещает скорое завершение войны

Американский президент уже не впервые говорит о приближении мира. 21 октября он заявил, что завершение российско-украинской войны сейчас ближе, чем когда-либо прежде. По словам Трампа, незадолго до этого он обсуждал урегулирование конфликта с российским лидером Владимиром Путиным.

23 октября глава Белого дома вновь выразил надежду, что США удастся положить конец войне. Он также допускал введение 200-процентных пошлин против Украины и России, если стороны не заключат мирное соглашение, но усомнился в эффективности этой меры.

Дипломатические контакты активизировались. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с украинской стороной в Осло, а затем встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили возможные пути завершения войны и перспективу дальнейших трехсторонних переговоров.

Мелания Трамп тоже заявила о своих дипломатических успехах

Отдельное внимание привлекла деятельность первой леди США. Согласно заявлению Белого дома от 23 октября, Мелания Трамп участвовала в достижении договоренности о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках Херсонской области. Это позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

Речь идет о локальной договоренности, а не о прекращении боевых действий по всей Украине. Перемирие в Олешках должно начаться 29 октября.

Заявления супругов Трамп касаются разных тем: Дональд говорит о перспективах завершения войны и будущих экономических связях, Мелания – о гуманитарной инициативе в отдельном украинском городе.

Мелания Трамп

Так война действительно скоро закончится?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту ChatGPT, чтобы узнать, насколько реально завершение войны в ближайшее время.

Цифровой разум говорит, что пока рано судить об этом только по заявлениям американского президента. Переговоры активизировались, стороны обсуждают новые форматы диалога. Это может говорить о попытках найти решение, но само по себе еще не означает, что условия мира согласованы.

Ключевые вопросы остаются сложными: территории, гарантии безопасности Украины, условия прекращения огня и дальнейшие отношения с Россией. Позиции Киева и Москвы по этим вопросам существенно различаются.

Поэтому дипломатические сигналы важно отличать от конкретных результатов. Уверенно говорить о реальном приближении конца войны можно будет, когда появятся согласованные условия прекращения огня, подтвержденные договоренности сторон и понятный механизм их выполнения.

Заявления Трампа пока показывают, что Вашингтон продолжает добиваться урегулирования. Но они не дают оснований гарантировать скорое завершение войны.

Как сообщал "Телеграф", 17 октября американские чиновники представили Владимиру Зеленскому план, который, по их словам, отражал позицию Кремля: Украина должна отказаться от Донбасса в обмен на части Запорожской и Херсонской областей на встрече с Зеленским. Это показывает, что обсуждение прекращения огня касается конкретных территориальных условий, а не только даты остановки боевых действий. Американская концепция предусматривает прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. По словам Сергея Лаврова, Владимир Путин готов принять предложенную США основу для дальнейшей практической работы.