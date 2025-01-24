Готовятся просто и выглядят эффектно: эти палочки с беконом готовятся 15 минут (видео)

Идеальная закуска на скорую руку

Слоеное тесто – отличная база для создания аппетитной пиццы, пирогов с разнообразными начинками, а также для приготовления пирожных, тортов и выпечки. В частности, из слоеного теста можно приготовить пирожки с картофелем и грибами или же приготовить аппетитную закуску с беконом и сыром.

Именно рецептом таких палочек мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить палочки с беконом и сыром

Ингредиенты:

слоеное тесто — 275 г;

бекон — 150 г;

сливочный крем-сыр – 70 г;

грибы — 3-4 шт.;

твердый сыр — 100 г (моцарелла+пармезан);

желток для смазки – по желанию;

Способ приготовления:

1.Слоеное тесто смазать крем-сыром.

2.Сверху выложить слой грибов, присыпать твердым сыром. Сверху накрыть еще одним слоем теста.

3.Нарезать тесто полосками, на каждую выложить бекон, завернуть.

4.Переложить палочки на противень, сверху смазать желтком и присыпать кунжутом и выпекать при температуре 200 С 15 минут.