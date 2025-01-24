Готовятся просто и выглядят эффектно: эти палочки с беконом готовятся 15 минут (видео)
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Идеальная закуска на скорую руку
Слоеное тесто – отличная база для создания аппетитной пиццы, пирогов с разнообразными начинками, а также для приготовления пирожных, тортов и выпечки. В частности, из слоеного теста можно приготовить пирожки с картофелем и грибами или же приготовить аппетитную закуску с беконом и сыром.
Именно рецептом таких палочек мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить палочки с беконом и сыром
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 275 г;
- бекон — 150 г;
- сливочный крем-сыр – 70 г;
- грибы — 3-4 шт.;
- твердый сыр — 100 г (моцарелла+пармезан);
- желток для смазки – по желанию;
Способ приготовления:
1.Слоеное тесто смазать крем-сыром.
2.Сверху выложить слой грибов, присыпать твердым сыром. Сверху накрыть еще одним слоем теста.
3.Нарезать тесто полосками, на каждую выложить бекон, завернуть.
4.Переложить палочки на противень, сверху смазать желтком и присыпать кунжутом и выпекать при температуре 200 С 15 минут.