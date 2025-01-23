Готується просто, з'їдається швидко: як приготувати слойки з грибами (відео)

Такі слойки готуються легко та швидко

З листкового тіста можна приготувати різноманітні смачні страви. Це можуть бути слойки з сиром та інжиром, які неодмінно сподобаються близьким.

Або ж можна приготувати смачні пиріжки з картоплею та грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати слойки з грибами та картоплею

Інгредієнти:

картопля – 5-6 шт.;

молоко або вершки – 100 мл;

вершкове масло – 70 г;

листкове тісто – 1 уп.;

сіль;

перець;

гриби – 150 г;

Спосіб приготування:

1.Відварити картоплю і готувати звичайне пюре.

2.Гриби помити, нарізати, підсмажити. Додати до картоплі, збити в пюре міксером протягом 2-5 хвилин.

3.На розмороженому листковому тісті з однієї сторони зробити невеличкі мітки та в них викласти начинку.

4.Накрити іншою частиною і видавити кружечки середнього розміру.

5.Перекласти на деко і відправити пиріжки випікатись у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.