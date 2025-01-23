Готується просто, з'їдається швидко: як приготувати слойки з грибами (відео)
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Такі слойки готуються легко та швидко
З листкового тіста можна приготувати різноманітні смачні страви. Це можуть бути слойки з сиром та інжиром, які неодмінно сподобаються близьким.
Або ж можна приготувати смачні пиріжки з картоплею та грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати слойки з грибами та картоплею
Інгредієнти:
- картопля – 5-6 шт.;
- молоко або вершки – 100 мл;
- вершкове масло – 70 г;
- листкове тісто – 1 уп.;
- сіль;
- перець;
- гриби – 150 г;
Спосіб приготування:
1.Відварити картоплю і готувати звичайне пюре.
2.Гриби помити, нарізати, підсмажити. Додати до картоплі, збити в пюре міксером протягом 2-5 хвилин.
3.На розмороженому листковому тісті з однієї сторони зробити невеличкі мітки та в них викласти начинку.
4.Накрити іншою частиною і видавити кружечки середнього розміру.
5.Перекласти на деко і відправити пиріжки випікатись у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.