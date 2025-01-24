Готуються просто та виглядають ефектно: ці палички з беконом готуються 15 хвилин (відео)
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Ідеальна закуска нашвидкуруч
Листкове тісто — чудова база для створення апетитної піци, пирогів із різноманітними начинками, а також для приготування тістечок, тортів і випічки. Зокрема, з листкового тіста можна приготувати пиріжки з картоплею та грибами або ж приготувати апетитну закуску з беконом та сиром.
Саме рецептом таких паличок ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати палички з беконом та сиром
Інгредієнти:
- листкове тісто — 275 г;
- бекон — 150 г;
- вершковий крем-сир — 70 г;
- гриби — 3-4 шт.;
- твердий сир — 100 г (моцарела+пармезан);
- жовток для змащення — за бажанням;
Спосіб приготування:
1.Листкове тісто змастити крем-сиром.
2.Зверху викласти шар грибів, присипати твердим сиром. Зверху накрити ще одним шаром тіста.
3.Нарізати тісто смужками, на кожну викласти бекон, загорнути.
4.Перекласти палички на деко, зверху змастити жовтком і присипати кунжутом і випікати при температурі 200 С 15 хвилин.