Готуються просто та виглядають ефектно: ці палички з беконом готуються 15 хвилин (відео)

Ідеальна закуска нашвидкуруч

Листкове тісто — чудова база для створення апетитної піци, пирогів із різноманітними начинками, а також для приготування тістечок, тортів і випічки. Зокрема, з листкового тіста можна приготувати пиріжки з картоплею та грибами або ж приготувати апетитну закуску з беконом та сиром.

Саме рецептом таких паличок ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати палички з беконом та сиром

Інгредієнти:

листкове тісто — 275 г;

бекон — 150 г;

вершковий крем-сир — 70 г;

гриби — 3-4 шт.;

твердий сир — 100 г (моцарела+пармезан);

жовток для змащення — за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Листкове тісто змастити крем-сиром.

2.Зверху викласти шар грибів, присипати твердим сиром. Зверху накрити ще одним шаром тіста.

3.Нарізати тісто смужками, на кожну викласти бекон, загорнути.

4.Перекласти палички на деко, зверху змастити жовтком і присипати кунжутом і випікати при температурі 200 С 15 хвилин.