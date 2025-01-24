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Готуються просто та виглядають ефектно: ці палички з беконом готуються 15 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Чудова закуска до застілля
Чудова закуска до застілля. Фото instagram.com

Ідеальна закуска нашвидкуруч

Листкове тісто — чудова база для створення апетитної піци, пирогів із різноманітними начинками, а також для приготування тістечок, тортів і випічки. Зокрема, з листкового тіста можна приготувати пиріжки з картоплею та грибами або ж приготувати апетитну закуску з беконом та сиром.

Саме рецептом таких паличок ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати палички з беконом та сиром

Інгредієнти:

  • листкове тісто — 275 г;
  • бекон — 150 г;
  • вершковий крем-сир — 70 г;
  • гриби — 3-4 шт.;
  • твердий сир — 100 г (моцарела+пармезан);
  • жовток для змащення — за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Листкове тісто змастити крем-сиром.

2.Зверху викласти шар грибів, присипати твердим сиром. Зверху накрити ще одним шаром тіста.

3.Нарізати тісто смужками, на кожну викласти бекон, загорнути.

4.Перекласти палички на деко, зверху змастити жовтком і присипати кунжутом і випікати при температурі 200 С 15 хвилин.

Теги:
#Бекон #Палички #Готуємо вдома