Разливали только одну жидкость: зачем в СССР делали треугольные стеклянные бутылки (фото)

Помимо трёхгранной формы, данный вид тары отличался наличием специальных полосок на углах

Жизнь в СССР отличалась весьма своеобразным бытом и образом жизни. Так, например, в Союзе можно было нередко встретить на полках магазинов товары, предназначение которых у современных людей может вызвать вопросы. Одним из них были треугольные стеклянные бутылки.

"Телеграф" рассказывает о том, зачем они были нужны. В середине 20 века такие треугольные бутылки можно было увидеть буквально в каждом продуктовом магазине СССР. Более того, они имелись на многих советских кухнях и активно использовались хозяйками. При этом по документам такая тара проходила как аптечная, а не пищевая.

Зачем были нужны бутылки треугольной формы?

В неё на заводах разливали уксусную эссенцию. При чем только её. Никакие другие, в том числе пищевые жидкости, в бутылку подобной формы в 1950-1970-е годы не разливались. Все дело в том, что уксусная кислота – это одна из слабейших кислот, однако вместе с тем очень опасный реагент для человека. В больших количествах она может привести к отравлению или даже к смерти. Обычный уксус в свою очередь широко используется в кулинарии в качестве приправы и консерванта. Кроме того, есть уксусная эссенция, которая выпускается для решения бытовых и пищевых целей. Однако, не в "сыром" виде, так как содержание уксусной кислоты в эссенции может достигать 70%, что делает ее смертельно ядовитой для человека. Уксусная кислота – это просто 100-процентный химический реагент без содержания воды.

Соответственно, так как жидкость была потенциально опасна для жизни и здоровья, ее и помещали в легко узнаваемую визуально и на ощупь тару. Помимо трёхгранной формы, данный вид тары отличался наличием специальных полосок на углах. Это мерные деления, которые помогали хозяйкам разводить вручную уксусную эссенцию в обычный столовый уксус, смешивая реагент с водой.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем японцы покупали битое стекло из СССР и сразу выбрасывали.