Искусственную панику о нехватке газа разгоняет экс-чиновник "Нафтогаза", сбежавший в Канаду — политолог

Политолог отмечает, что Макогон пытается искусственно посеять панику, преследуя свои интересы

За спекуляциями и попытками ввести общество в заблуждение о наличии природного газа для отопительного сезона стоит экс-глава Оператора ГТС Сергей Макогон, еще в 2022 году во время войны сбежавший в Канаду. Об этом сообщил политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

"Читаю новости, что у нас газовый кризис. Якобы нет газа и все пропало. Завтра отключения. Караул.

Та вот — все что нам нужно знать об этих вбросах, так это то — что за ними стоит убежавший в Канаду экс-чиновник "Нафтогаза" Сергей Макогон.

Это он сидя в Канаде за 9000 км от Украины сочиняет все эти сказки про "украинцы замерзнут", — отметил политолог.

По его словам, это Макогон пытается искусственно посеять панику, преследуя свои интересы.

"Поэтому перед тем как начинать беспокоится за газ в комфортах, знайте, что все эти бредни придумывает бывший чиновник, который во время войны выписал себе "командировку" и убежал в Канаду. Оставив за собой еще кучу уголовных дел", — подчеркнул политолог.