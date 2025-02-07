Искусственную панику о нехватке газа разгоняет экс-чиновник "Нафтогаза", сбежавший в Канаду — политолог
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Политолог отмечает, что Макогон пытается искусственно посеять панику, преследуя свои интересы
За спекуляциями и попытками ввести общество в заблуждение о наличии природного газа для отопительного сезона стоит экс-глава Оператора ГТС Сергей Макогон, еще в 2022 году во время войны сбежавший в Канаду. Об этом сообщил политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.
"Читаю новости, что у нас газовый кризис. Якобы нет газа и все пропало. Завтра отключения. Караул.
Та вот — все что нам нужно знать об этих вбросах, так это то — что за ними стоит убежавший в Канаду экс-чиновник "Нафтогаза" Сергей Макогон.
Это он сидя в Канаде за 9000 км от Украины сочиняет все эти сказки про "украинцы замерзнут", — отметил политолог.
По его словам, это Макогон пытается искусственно посеять панику, преследуя свои интересы.
"Поэтому перед тем как начинать беспокоится за газ в комфортах, знайте, что все эти бредни придумывает бывший чиновник, который во время войны выписал себе "командировку" и убежал в Канаду. Оставив за собой еще кучу уголовных дел", — подчеркнул политолог.