Творческой молодежи предлагают нестандартную работу в Украине с достойной зарплатой

Работать надо в жанре подростковой романтики

Украинский стартап хочет запустить в нашей стране рынок комиксов и для этого ищет творческих людей. При этом, он готов рассмотреть на эту должность студентов и пенсионеров.

Об этом говорится в описании вакансии на сайте Work.ua. Обязательным требованием к соискателю является наличие портфолио с примерами изображений.

"Мы хотим предоставить молодым художникам, желающим попробовать себя в этой сфере, все возможности, чтобы их мечта стала реальной, потому что именно за их счет индустрия комиксов в Украине будет зарождаться", — говорится в описании вакансии.

На данном этапе стартап работает лишь в жанре подростковой романтики и нацелен на формат: одна книга — одна законченная история без продолжений. Идею сценария хотят взять у самих художников, но это не обязательное условие.

При этом также не исключается, что художник будет работать лишь над скетчами или заниматься покраской.

Стартап предлагает оплату в 250 гривен за лайн или за страницу покраски или 500 гривен за страницу полностью. Объем книги должен примерно быть в пределах 70-85 страниц.

Также отмечается, что бюджет стартапа ограничен, однако он может предложить работу на процент от будущих продаж для начинающих авторов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что студенты, увлекающиеся компьютерными играми, могут получить средства за свое хобби.