Британская JKX жалуется на действия СНБО и СБУ в правоохранительные органы Соединенного Королевства

Служба безопасности Украины сегодня, 19 февраля, провела ряд обысков в офисах и у руководства компании.

Британская группа JKX Oil & Gas официально обратилась в правоохранительные органы Соединенного Королевства с целью защиты своих законных прав из-за продолжения рейдерской атаки в Украине. Как говорится в обращении группы, опубликованном на их странице Facebook , JKX уже предоставила Службе безопасности Украины полную информацию по вопросам, связанным с распространенными в СМИ обвинениями, и требует строгого соблюдения процессуального закона, объективности, беспристрастности.

"Также, в связи с первым прецедентом в истории, когда СНБО Украины, в качестве обоснования санкций в отношении физических лиц, фактически обвинил публичную британскую компанию в финансировании страны-агрессора, сегодня вынуждены официально обратиться в компетентные правоохранительные органы Соединенного Королевства в целях защиты своих законных прав", — заявили в JKX Oil & Gas.

В компании отмечают, что в отношении них продолжается масштабная рейдерская атака с целью захвата газодобывающего бизнеса группы на территории Украины путем размещения недостоверной компрометирующей информации о деятельности группы для регистрации уголовных производств.

В JKX Oil & Gas напоминают, что масштабная кампания черного пиара против них начата еще в 2024 году. Эта кампания была вызвана активной позицией JKX в деле защиты инвестиций в акции компании "Укрнефтебурение", которые были незаконно арестованы и переданы в управление "Укрнафте".

"Напомним, во время управления "Укрнафтой" "Укрнефтебурение" было противоправно лишено лицензии, в результате чего компания, законные акционеры и Государство Украина потеряли более 10 млрд грн в виде стоимости недодобытых углеводородов и неуплаченных налогов, что в условиях войны с Россией имеет признаки прямой экономической диверсии. Из-за общественного резонанса лицензию вернули", — говорится в сообщении.

В компании заявляют, что продолжаются многочисленные судебные процессы и расследуются уголовные производства, инициированные JKX, в которых рассматриваются действия директора "Укрнафты" Корецкого С.Ф. и его сообщников.

"В ответ на действия JKX рейдеры активов выдвинули в СМИ обвинения JKX в том, что принадлежащие ранее группе активы на территории страны-агрессора платили там налоги. В настоящее время целью Корецкого и его сообщников является возможное получение в управление "Укрнафты" собственности JKX в Украине — Полтавской газонефтяной компании через незаконный арест имущества или введение санкций", — подчеркивают в компании.

Кроме того, Служба безопасности Украины 19.02.2025 провела ряд обысков в офисах компании и домовладениях членов исполнительного органа Полтавской газонефтяной компании. Все следственные действия проводились без предусмотренных в таком случае законом судебных решений со ссылкой на якобы безотлагательность таких действий, констатируют в JKX.

"Обращаем в очередной раз внимание, что компания JKX не является украинской, а является британской и действует исключительно в рамках действующего британского законодательства и с момента введения международных санкций в отношении страны-агрессора немедленно присоединилась ко всем санкциям и полностью утратила любой контроль над деятельностью принадлежащих ей активов на территории РФ и соответственно не несет никакой ответственности. Попытка вовлечь Службу безопасности Украины через искаженные основания к реализации планов рейдеров напрямую приводит к нарушению международных обязательств Украины в сфере защиты инвестиций", — отмечается в заявлении компании.

В JKX заявляют, что им неизвестны действительные основания введения СНБОУ санкций в отношении бенефициаров компании, которая была собственником только 27,5% JKX и которая была ликвидирована в 2022 году, но с целью опровержения недостоверной информации, которую размещают недобросовестные СМИ, компания JKX заранее официально обратилась к СБУ, ГБР и другим заинтересованным сторонам и предоставила все подтверждающие документы об отсутствии какого-либо контроля над российскими активами с начала 2022 года.

"Относительно работы активов группы JKX в течение 2014-2022 на территории РФ, сообщаем, что JKX до 2022 года была публичной компанией в листинге Лондонской биржи, имея более 800 различных акционеров, и работала с строгим соблюдением британского законодательства в отношении общественных компаний и не имела никаких ограничений, в том числе санкционных на наличие активов в РФ. Неследует забывать, что в этот период большинство государственных компаний, таких как "Нафтогаз Украины", "Укртранснафта" и т.д. — оказывали услуги стране-агрессору и его монополиям, которые пополняли российский бюджет", — говорится в заявлении.

"Более того, принадлежащие JKX активы на территории РФ были национализированы российскими судами, а JKX признана экстремистской организацией, вредящей интересам РФ, о чем мы неоднократно информировали. JKX уже предоставила Службе безопасности Украины полную информацию по вопросам, связанным с распространенными в СМИ обвинениями, и требует строгого соблюдения процессуального закона, объективности, беспристрастности", — подчеркнули в JKX.

Несмотря на огромное давление, JKX будет продолжать систематическую поддержку Сил Обороны Украины, на которую JKX уже профинансировала помощи на более чем 210 миллионов гривен, говорится в заявлении.