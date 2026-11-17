Для этого бытового трюка берут только новый рулон

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Неприятный запах в холодильнике может испортить впечатление даже от самых свежих продуктов. Чтобы бороться с ним, хозяйки используют не только специальные поглотители, но и простые бытовые хитрости.

Один из таких лайфхаков – обычный рулон туалетной бумаги на полке холодильника. Как объясняет "Телеграф", его предлагают использовать для поглощения лишней влаги, которая может способствовать появлению затхлого запаха.

Испорченные продукты нужно убрать, чтобы устранить источник неприятного запаха Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Зачем класть туалетную бумагу в холодильник

Сторонники этого способа считают, что пористая структура бумаги помогает впитывать избыточную влагу и уменьшать сырость внутри холодильника. Именно она может способствовать появлению затхлого запаха, особенно если в камере долго хранятся продукты или накапливаются остатки еды.

Если решили попробовать этот лайфхак, поставьте новый рулон на чистую подставку, чтобы он не касался сырого мяса, рыбы, жидкостей или открытых продуктов. Влажную, загрязненную бумагу или бумагу, которая приобрела посторонний запах, нужно сразу выбросить.

Новый рулон ставят на чистую подставку подальше от сырого мяса, рыбы и жидкостей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в холодильнике продукты следует хранить в соответствующих температурных зонах и не перегружать полки, чтобы холодный воздух свободно циркулировал.