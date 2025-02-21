Когда будем праздновать Масленицу в 2025 году: главные традиции самой вкусной недели года

Масленица символизирует прощание с зимой и зазывание весны

Масленица – это один из самых ярких и древних праздников, отмечаемых в Украине перед Великим постом. Оно символизирует проводы зимы и встречу весны, а также последнюю неделю, когда можно лакомиться молочными и мучными блюдами перед длительным периодом ограничений в пище.

Даты Масленицы ежегодно меняются, ведь они зависят от Пасхи, которая определяется по лунному календарю. Масленица начинается на последние семь дней перед началом Великого поста, который в 2025 году начнется 3 марта.

Чтобы определить дату Масленицы, нужно знать день православной Пасхи. Он празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия. Отсчитывая от этой даты 48 дней поста, мы получаем начало Масленицы. В 2025 году Масленица начнется 24 февраля (понедельник) и продлится до 2 марта (воскресенье).

Традиции Масленицы

Каждый день Масленицы имеет свою символику и традиции.

Понедельник – Встреча. Начало празднований: люди выпекали первые блины, а молодежь организовывала гулянье.

Вторник – Заигрывание. Парни и девушки знакомились, чтобы на Пасху сыграть свадьбу.

Среда – Лакомка. Тещи приглашали зятей на блины, угощая их вкусной едой.

Четверг – Разгуляй. Самый веселый день: народные гуляния, катание на санях, сожжение соломенного чучела.

Пятница – Тещины вечера. Уже зятья приглашали тещ к себе в гости, чтобы отблагодарить за угощение.

Суббота – Посиделки золовки. Молодые снохи звали в гости сестер своих мужчин.

Воскресенье – Прощенное воскресенье. Люди просили друг у друга прощения за все несправедливости, чтобы войти в пост с чистой душой.

Несмотря на смену времен, Масленица остается любимым народным праздником, который объединяет украинцев и сохраняет культурное наследие. В разных городах проходят ярмарки, а люди продолжают соблюдать старинные обычаи, отмечая этот праздник в кругу семьи и друзей.

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