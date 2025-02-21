Коли будемо святкувати Масницю у 2025 році: головні традиції найсмачнішого тижня року

Масниця символізує прощання із зимою та зазивання весни

Масниця – це одне з найяскравіших і найдавніших свят, що відзначають в Україні перед Великим постом. Воно символізує проводи зими та зустріч весни, а також є останнім тижнем, коли можна ласувати молочними та борошняними стравами перед тривалим періодом обмежень у їжі.

Дати Масляної щороку змінюються, адже вони залежать від Великодня, який визначається за місячним календарем. Масляний тиждень припадає на останні сім днів перед початком Великого посту, який у 2025 році розпочнеться 3 березня.

Щоб визначити дату Масляної, потрібно знати день православного Великодня. Він святкується у першу неділю після весняного повного місяця, що настає після дня весняного рівнодення. Відраховуючи від цієї дати 48 днів посту, ми отримуємо початок Масляної. У 2025 році Масниця розпочнеться 24 лютого (понеділок) і триватиме до 2 березня (неділя).

Традиції Масниці

Кожен день Масляного тижня має свою символіку й традиції.

Понеділок – Зустріч. Початок святкувань: люди випікали перші млинці, а молодь організовувала гуляння.

Вівторок – Загравання. Парубки та дівчата знайомилися, щоб на Великдень зіграти весілля.

Середа – Ласунка. Тещі запрошували зятів на млинці, пригощаючи їх якнайкраще.

Четвер – Розгуляй. Найвеселіший день: народні гуляння, катання на санях, спалення солом’яного опудала.

П’ятниця – Тещині вечори. Уже зяті запрошували тещ до себе в гості, щоб віддячити за частування.

Субота – Посиденьки зовиці. Молоді невістки кликали в гості сестер своїх чоловіків.

Неділя – Прощена неділя. Люди просили одне в одного вибачення за всі кривди, щоб увійти в піст із чистою душею.

Попри зміну часів, Масниця залишається улюбленим народним святом, яке єднає українців та зберігає культурну спадщину. У різних містах проходять ярмарки, а люди продовжують дотримуватися старовинних звичаїв, відзначаючи це свято в колі родини та друзів.

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